На мільйонах смартфонів перестануть працювати сервіси Google

Нещодавно компанія Google приголомшила безліч людей заявою про те, що її сервіси, а також популярний відеохостинг YouTube, незабаром припинять працювати на смартфонах, що використовують стару версію Android. У всьому світі таких телефонів мільйони.





Які смартфони будуть блокувати спробу входу

Нові правила наберуть чинності починаючи з 27 вересня. На всіх смартфонах, які працюють під управлінням Android 2.3 або старше, перестане працювати вхід в обліковий запис. Той же YouTube, звичайно, можна використовувати повністю анонімно, однак він на таких старих смартфонах просто відмовиться запускатися. Слід зауважити, що в нашій країні є близько двохсот тисяч осіб з подібними старими смартфонами.

Як повідомляє сама компанія Google, вся справа в тому, що операційна система Android 2.3 вийшла дуже давно, ще в 2010 році. В ті часи вимоги до безпеки були зовсім іншими, і система набагато гірше захищена. Також слід розуміти, що хакери давно повністю вивчили всі її уразливості, тож ця операційна система вже стала вкрай небезпечною у використанні.

До старих, але все ще популярних моделі телефонів, які використовують операційну систему, можна віднести такі, як Sony Xperia Advance, Lenovo K800, Sony Xperia Go, Vodafone Smart II, Samsung Galaxy S2, Sony Xperia P, LG Spectrum, Sony Xperia S, LG Prada 3.0, HTC Velocity, HTC Evo 4G, Motorola Fire, Motorola XT532. Вони не підтримують більш нові версії мобільних операційних систем, отже, з ними доведеться розлучитися.

Перевірити наявність оновлення дуже просто. Відкрийте меню налаштувань телефону, перейдіть в розділ «Система», в ньому виберіть підрозділ «Додатково». Нарешті, в ньому виберіть пункт «Оновлення системи» і дочекайтеся перевірки доступності оновлень. У разі, якщо оновлення недоступні, система напише вам про це.