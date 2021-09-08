ПриватБанк, Моно або Ощад: в Україні назвали кращий банк для клієнтів

Нещодавно були підведені підсумки дослідження думок безлічі українців, які користуються послугами банків. Зокрема, було названо найкращий та найзручніший банк для клієнтів у нашій країні. Хто ж – Приват, Монобанк або Ощад – отримав цей почесний титул?





Кращий банк для клієнтів в нашій країні

У своєму вересневому номері український журнал Forbes надрукував рейтинг з п’ятнадцяти банків нашої країни, які експерти фінансового видання вважають найбільш комфортними для українських користувачів. Серед усіх банків, які були враховані в даному рейтингу авторитетного журналу, найвищий рейтинговий бал за цілою низкою показників отримав саме ПриватБанк. Зокрема, серед усіх банків він отримав найвищий рейтинговий бал за показниками надійності, а також кращі бали за зручністю користування і доступністю послуг, в тому числі розміру комісій і ставок.

Герхард Бьош, голова правління Приватбанку, прокоментував це в своєму інтерв’ю фінансовому виданню нашої країни. За його словами, ПриватБанк є найбільш просунутим банком в порівнянні з переважною більшістю конкурентів, і більш того, він продовжує розвиватися.

Як стверджує Герхард Бьош, користувацький досвід – одна з головних складових успіху будь-якої фінансової установи. І до тих пір, поки банк як і раніше надає позитивний досвід використання своїх послуг всім клієнтам, він буде залишатися серед кращих в будь-яких рейтингах.

Як ми писали раніше, ПриватБанк запустив програму підтримки підприємців «Успішний бізнес». Взяти участь в цій програмі дуже просто. Вам достатньо просто зареєструватись з шістнадцятого серпня по п’яте вересня на сайті «успішного бізнесу». Потім вам подзвонить представник банку і попросить підтвердити участь в акції. Для цього вам треба буде повідомити ІПН або ж ЄДРПОУ компанії, через яку ви бажаєте підключити дану послугу, після чого відкрити рахунок в гривні або на сайті, або у відділенні банку. Потім ви повинні будете підключитися до тарифного плану «Бізнес Старт». Пільгові умови будуть діяти аж до кінця жовтня.