“Київстар” опустив ціну на популярні тарифи для ряду абонентів

Мобільний оператор «Київстар» порадував цілий ряд своїх абонентів, продовживши акцію, в рамках якої для багатьох українських користувачів буде значно знижено вартість популярних тарифних планів. Про які ж тарифні плани йдеться? Давайте це з’ясуємо.





Знижені тарифи для всіх бажаючих

Акція, яку запустив мобільний оператор, носить назву «Крок вперед». Скористатися нею можуть ті абоненти Київстар, які вперше підключили тарифи з лінійки тарифних планів «Все разом». Протягом перших трьох місяців користування цими послугами у них будуть діяти знижені тарифні плани.

Акція була запущена вже досить давно. Вона продовжена аж до кінця осені для абонентів, які підключаться до таких тарифних планів, як «Все разом Базовий», «Все разом Базовий + ТВ», «Все разом Вигідний» і «Все разом Вигідний + ТВ». Ще більш цікава пропозиція діє для абонентів таких тарифних планів, як «Все разом Ігровий» і «Все разом Щедрий». Діяти у них акція буде аж до 31 серпня 2022 року.

В рамках акції «Крок вперед» вартість, наприклад, тарифного плану «Все разом Базовий» складе сто п’ятдесят гривень на місяць замість двохсот, а тарифного плану «Все разом Вигідний + ТВ» – триста гривень замість 350 грн. Ці тарифні плани і так досить вигідні, а завдяки цій акції стануть ще більш привабливими для рядових абонентів.

Як ми писали раніше, вже починаючи з чотирнадцятого вересня поточного року зміняться умови надання послуги «Екстра Гроші». Мінімальна сума для поповнення вашого бонусного рахунку з її допомогою буде складати тільки п’ятнадцять гривень. Цю суму можна буде отримати без будь-яких додаткових умов, наприклад, більше не потрібно мати певні витрати на зв’язок за останні три місяці або бути абонентом “Київстар” протягом певного терміну.