Клиентка Приватбанка потеряла 60 000 гривен позвонив на всем известный номер 3700

Многим современным людям, тем более имеющим доступ к Интернету и различным информационным источникам известно, что существуют мошенники, которые представляются сотрудниками банка и воруют деньги с карточек. Большинство людей уже давно не реагируют на смс “Ваша карта заблокирована”, или на звонки, где неизвестный “оператор” говорит, что карточкой кто-то рассчитывается и ее нужно защитить.





Но что делать, если вы позвонили на официальный номер своего банка, и все равно попали в руки аферистов? Такая ситуация случилась с клиенткой Приватбанка. Женщина подробно рассказала свою историю.

Абсолютно ничего не выглядело подозрительным

Все случилось буквально несколько дней назад, 03.09.2021, когда к женщине позвонили из неизвестного номера, и сообщили, что с ее карточки списываются крупные суммы якобы за покупки в магазине Розетка. Неизвестные представились работниками Приватбанка и предложили женщине заблокировать карточку, в чем они ей вроде успешно помогут. Потерпевшая заподозрила, что имеет дело с мошенниками и прервала звонок, после этого позвонив по номеру 3700, который является официальной линией поддержки клиентов Приватбанка. А дальше начался ряд различных звонков. Оператор, который ответил женщине, сказал, что сейчас ей позвонят с другой номера, и она должна следовать инструкциям. После этого был еще один звонок, из службы безопасности, но так как они все были адресованы оператором линии 3700, то женщина не заподозрила ничего плохого.

Тем более у нее не просили конфиденциальных данных, или любой информации, которая могла бы насторожить. В результаты всех этих манипуляций, потерпевшая не досчиталась на своих карточках 60 000 грн. Поняв, что все-таки это были мошенники, жертва написала заявление в киберполицию и сейчас ожидает результатов расследования.

Приватбанк отреагировал на инцидент

Официальный представитель Приватбанка отреагировал на данный случай, сказав, что ни один из телефонов, которые женщина назвала не принадлежит им. Как так случилось, что она позвонила на 3700, а попала к мошенникам, пока никто не объясняет. Вероятно мошенники “перехватили” звонок, заранее его спрогнозировав. Сейчас в банке работают над улучшением безопасности своих клиентов и еще раз подчеркивают не называть никаких личных данных по телефону, с кем не происходил бы этот диалог.