Чи справді можна раптово посивіти від страху? Науковці розповіли

Як часто ми чуємо або говоримо фразу: “Ледь не посивів від страху”? Звідки пішло подібне висловлювання та чи дійсно таке може трапитися в реальності? Чи може страх або сильний стрес спровокувати раптову появу багатьох сивих волосин? А головне, чи були у вашому житті подібні випадки? Ми таких не пригадуємо, однак ділимось, що з цього приводу говорять науковці.





Чому взагалі волосся з віком сивіє?

Перша сивина проявляється у кожного в різному віці. Хтось бачить у себе перший сивий волосок вже у 20 років, тоді як інші й до 40 можуть тішитися темною, або рудою шевелюрою. За природне зафарбовування нашого волосся відповідає меланін, а точніше два його підвиди: феомеланін та еумеланін. Перший надає волоссю червонуватого відтінку, а другий коричнево-чорного. Меланін найбільш активно виробляється у молодому віці, і коли волосина починає рости пігменти заповнюють стержень барвниками. З часом, коли меланін починає вироблятися повільніше, деяким волосинам “не вистачає” кольорового пігменту. Меланін перестає активно вироблятися з віком, а також під впливом деяких подразників, як от постійних хвилювань, нервового напруження, хронічної втоми, тощо.

Американські вчені довели, що до 50 років, більше як 60% населення мають сивину.

А до чого тут страх?

Вищезгадане висловлювання, про посивіння від страху, не безпричинне. Від сильного переляку в організмі виділяються вільні радикали, які перешкоджають нормальному виробленню меланіну. Як наслідок, кілька сивих волосин дійсно може з’явитися. Однак це точно не трапляється раптово, чи за кілька годин. Сивина проявиться через кілька тижнів або навіть місяців, коли розпочне рости нове волосся. Виходячи з цього, можна ствердно говорити, що раптови сивина – це міф, а крилатий вислів просто вираження сильних емоцій.