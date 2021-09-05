Эксперты выделяют всего пять автомобилей, которые идеально подходят начинающим водителям

Вы получили водительское удостоверение и планируете купить свое первое авто? Это довольно дорогая и серьезная покупка, к которой следует отнестись с максимальной серьезностью. Конечно, выбирая машину каждый ориентируется на собственные вкусы, предпочтения, а еще финансовые возможности. Однако, если на первом месте безопасность и надежность, то рекомендуем ознакомиться со списком, который составили опытные специалисты с сайта Hot Cars. В рейтинге всего пять автомобилей и именно они по мнению экспертов – отличный выбор для новоиспеченного водителя.





Chevrolet Equinox

Стильный внедорожных с отличными показателями безопасности. Много полезных функций, которые делают процесс езды в разы комфортнее. Дополнительной безопасности автомобилю придает функция адаптивного круиз-контроля, которая может вовремя замедлить автомобиль, тем самым избежав возможного столкновения.

Цена на бу модели стартует от 10 000 долларов.

Ford Fiesta

Компактный, экономичный, шустрый – это авто легко запарковать на небольшой стоянке Это идеальный вариант для начинающих водителей, которые только познают азы вождения.

Среди преимуществ – широкий ценовой диапазон и большой выбор подобных моделей на вторичном рынке.

Цена на бу модели стартует от 6000 долларов.

Subaru Outback

Просторный внедорожных с полным приводом и превосходной проходимостью по любой местности. Отличный выбор для водителя, который часто ездит за город и на дальние расстояния, имеет семью и в поездки берет с собой много вещей. Этот автомобиль умеет прощать ошибки, которые так часто делают водители-новички. Именно поэтому, его так последним и рекомендуют.

Цена на бу модели стартует от 9000-10000 долларов.

Toyota Tacoma

Надежный пикап, который выдержит любые нагрузки и прекрасно будет ездить даже худшими дорогами. Просторный и вместительный автомобиль, который редко нуждается в ремонте. Известно о случаях, когда данная модель впервые капитально ремонтировалась имея пробег более 450 000 км.

Цена на бу модели стартует от 9000 долларов.

Tesla Model 3

Не совсем доступное, но беспрекословно надежное и безопасное авто, которое его владелец запомнит на всю жизнь. Идеальный выбор для молодежи, ведь имеет кучу инновационных функций и технологий. Максимально безопасная машина, которая всегда выручит и “подумает” за водителя-новичка там, где он слишком растерялся.

Цена стартует от 29 000 долларов.