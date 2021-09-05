Експерти виділяють всього п’ять автомобілів, які ідеально підходять водіям-початківцям

Ви отримали водійське посвідчення і плануєте купити своє перше авто? Це доволі дорога та серйозна покупка, до якої слід віднестися з максимальною серйозністю. Звісно, обираючи машину кожен орієнтується на власні смаки, вподобання, а ще фінансові можливості. Однак, якщо на першому місці безпека та надійність, то рекомендуємо ознайомитися зі списком, який склали досвідчені фахівці з сайту Hot Cars. В рейтингу всього п’ять автівок і саме вони на думку експертів — відмінний вибір для новоспеченого водія.





Chevrolet Equinox

Стильний позашляхових з відмінними показниками безпеки. Багато корисних функцій, які роблять процес їзди в рази комфортнішим. Додаткової безпеки автомобілю додає функція адаптивного круїз-контролю, яка може вчасно уповільнити автомобіль, тим самим уникнувши можливого зіткнення.

Ціна на вживані моделі стартує від 10 000 доларів.

Ford Fiesta

Компактний, економний, спритний — це авто легко запаркувати на невеликій стоянці Це ідеальний варіант для водіїв-початківців, які лише пізнають ази водіння.

Серед переваг — широкий ціновий діапазон та великий вибір подібних моделей на вторинному ринку.

Ціна на вживані моделі стартує від 6000 доларів.

Subaru Outback

Просторий позашляхових з повним приводом та чудовою прохідністю по будь-якій місцевості. Чудовий вибір для водія, який часто їздить за місто та на далекі відстані, має сім’ю і в поїздки бере з собою багато речей. Цей автомобіль вміє пробачати помилки, які так часто роблять водії-аматори. Саме тому, його так останнім й рекомендують.

Ціна за вживані моделі стартує від 9000-10000 доларів.

Toyota Tacoma

Надійний пікап, який витримає будь-які навантаження та чудово їздитиме навіть найгіршими дорогами. Просторий і місткий автомобіль, який рідко потребує ремонту. Відомо про випадки, коли дана модель вперше капітально ремонтувалася маючи пробіг понад 450 000 км.

Ціна за вживані моделі стартує від 9 000 доларів.

Tesla Model 3

Не зовсім доступне, але беззаперечно надійне і безпечне авто, яке його власник запам’ятає на все життя. Ідеальний вибір для молоді з купою інноваційних функцій та технологій. Максимально безпечна машина, яка завжди виручить та “подумає” за водія-початківця там, де він надто розгубився.

Ціна стартує від 29 000 доларів.