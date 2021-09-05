Навіщо встановлювати оновлення для смартфона, якщо і так все добре працює

Багато власників смартфонів часто задаються питанням про те, чи варто їм взагалі встановлювати оновлення. І то правда, частіше апдейти від виробника взагалі не несуть ніяких нових функцій, принаймні видимих ​​звичайному користувачеві. Звичайно, в описі оновлень завжди щось написано нарівні з розміром патча, його версією і датою завантаження, але якогось відчутного розуміння це не дає.





У той самий час це питання стоїть досить гостро, тому що нікому не хочеться встановлювати щось на свій пристрій без гострої необхідності, не кажучи вже про відверто непотрібні пакети оновлення. Все-таки це зайвий трафік і місце в пам’яті, які зовсім не хочеться переводити даремно. Хоча добре, що є безкоштовний Wi-Fi. Давайте розберемося, чи варто взагалі встановлювати оновлення з сумнівним вмістом.

Користь і важливість регулярних апдейтів

У будь-якому смартфоні, яким би він не був старим або, навпаки, просунутим, є операційна система, яка залежить від кожної деталі гаджета. Не важливо, що це буде насправді, модуль бездротового зв’язку або елемент мультитач, справна робота кожного з них безпосередньо позначається на загальній результативності пристрою. Користувач може навіть і не підозрювати про будь-які несправності, поки не зіткнеться з ними безпосередньо. З одного боку це здається неважливою деталлю, але по факту такі “міни уповільненої дії” можуть стати серйозною проблемою в майбутньому.

Уявіть, що якийсь баг з бездротовим модулем проявився саме в той момент, коли вам потрібно було відправити повідомлення. Або ж, навпаки, через програмні проблеми з тачскріном місця натискання на екрані зрушили в сторону і смартфоном буквально стало неможливо користуватися. Ситуація зовсім не з приємних, особливо після того, як стає ясно, що всього цього можна було запросто уникнути, просто встановивши своєчасно оновлення вагою в кілька мегабайт.

Все-таки виробники гаджетів далеко не просто так проводять цілі компанії по підтримці своїх пристроїв, випускаючи регулярні оновлення безпеки та оновлення функціоналу. Виробники для цих цілей навіть тримають цілу команду фахівців, які левову частку часу витрачають на те, щоб виправляти такі проблеми. Все для того, щоб один невеликий недолік не зупинив роботу всього телефону, і не зіпсував настрій його власнику.

Скріншот з екрану смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro

То варто чи ні?

До того ж, трапляються і такі збої, через які доводиться і зовсім нести пристрій в ремонт, якщо не купувати новий в магазині. Саме тому, повертаючись до нашого питання, і важливо регулярно оновлювати смартфон, навіть якщо здається, що ніякої користі це не принесе. Зрозуміло, сліпо приймати кожен апдейт теж не рекомендується, але і зовсім забивати на цю справу не можна.

Є категорія людей, які блокують будь-які оновлення, що надходять на смартфон. Міркування у всіх різні, в більшості випадків, хтось уже мав негативний досвід з подібним оновленням. Наприклад, працював його смартфон добре, на екрані з’явилося повідомлення про свіже оновленні. Людина завантажила, встановила і після перезавантаження, смартфон не включився. Довелося бігти в ремонтну майстерню або здавати гаджет по гарантії, а це час, гроші та незручності.

Такі випадки мають місце, але ці приклади можна віднести до поодиноких випадків. Прикладів критичних масових збоїв з вини нового системного оновлення, що призводять до несправності пристроїв, у нас немає. Є тільки локальні, наприклад з виходом нового системного оновлення у смартфонів від Xiaomi, була помилка роботи клавіатури. Рішення було простим, необхідно було в Play Market просто оновити додаток клавіатури. Знову ж збій виник через якусь несумісність і вилікувався тим же оновленням. Виникає якась двояка ситуація. Але повторимося, на нашій практиці, не було ситуацій через які смартфон з вини оновлення вийшов з ладу остаточно. До цього моменту потрібно ставитися спокійно. З оновленнями операційної системи Windows така ж історія, ідеально ніколи не буде.

Скріншот з екрану смартфона Honor 9A

Завжди звіряйтеся з патчноутами від виробника, читайте відгуки інших користувачів. Якщо у вас немає будь-яких вагомих причин для відмови, сміливо завантажуйте і встановлюйте оновлення, які дбайливо викочує виробник мало не кожен місяць. Ми завжди оновлюємо свої смартфони і додатки, якими користуємося. Оновлювати додатки неминуче доводиться, так як розробники вносять новий функціонал, який важливий для нас, як користувачів.