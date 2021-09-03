Клиенты Monobank теперь будут отправлять платежи по-новому

Недавно мобильное приложение Monobank избавилось от досадного недочета, который вызывал порой значительную путаницу в том, кому вы отправляете перевод. Клиентку, которая указала на проблему, даже было решено вознаградить. Теперь каждый пользователь услуг «банка в телефоне» сможет отправлять платежи по-новому, и это очень удобно!





Новая «фишка» в мобильном приложении

Как недавно сообщил у себя в социальных сетях Олег Гороховский, один из сооснователей мобильного банка, теперь при получении платежей у всех клиентов monobank будет отображаться в выписке фамилия того, кто эти деньги отправил. Интересно, что это изменение было решено внести после того, как одна из клиенток банка пожаловалась напрямую Гороховскому: звонки на «горячую линию» оказались совершенно безрезультатными.

Проблема состояла в том, что ранее у пользователей высвечивались не фамилии тех, кто им переводил деньги, а только имена с первой буквой фамилии. К примеру, «Петр А.» или «Инна С.». Это было серьезным недочетом мобильного приложения, потому что приходилось сверять переводы со своей учетной книгой. Особенно много путаницы возникало, когда таких переводов было несколько от людей с одинаковым именем и первой буквой фамилии. Также много проблем возникало при операциях, связанных с бухгалтерией.

Гороховский не только принял к сведению жалобы клиентки на неудобный сервис, но и поощрил ее, подарив платиновую карточку. Как сообщил он сам в своем собственном сообщении, это не только подарок за подсказку, но и своеобразная компенсация за неудобства, которые испытывала сознательная пользовательница услуг. Гороховский также написал, что компания уже очень много чего переосмыслила, внедрила и исправила именно благодаря сообщениям неравнодушных пользователей услуг.

Как мы писали ранее, в прошлом месяце был обнаружен опасный вирус, который может украсть ваш пароль от monobank или Приват24. Он носит название Vultur и является так называемой «троянской» программой, которая способна считывать информацию прямо с экранов смартфонов. В первую очередь он рассчитан на воровство паролей от банковских карточек, а также криптовалютных кошельков.