Фортуна на их стороне: названы знаки Зодиака, у которых началась неделя везения

На нашу судьбу огромное влияние оказывают звезды, и астрологи всегда готовы предложить «небесную разведку» – рассказать, каким именно знакам Зодиака будет покровительствовать Фортуна. Итак, для кого же первые несколько дней сентября станут настоящей «неделей везения»? Об этом мы спросили одного из ведущих специалистов по астрологии, который составил гороскоп для некоторых наших читателей.





Неделя везения началась: кому больше всего повезет в ближайшие несколько дней

В первую очередь, ближайшие несколько дней окажутся удачными для Козерогов. Их природное упрямство принесет свои плоды. Да, иногда, может быть, есть смысл отступить, но Козероги продолжают гнуть свою линию, и именно в начале сентября это приведет к успеху. Возможно, вы выиграете судебное дело, в котором давно боролись за свои права, или сдадите важный «экзамен», к которому кропотливо готовились (например, на водительские права или продвижение по карьерной лестнице).

Останутся довольными следующей неделей и Львы. Эти люди харизматичны и легко привлекают окружающих, хотя и несколько эгоцентричны. Возможно, что начало сентября принесет Львам какую-нибудь судьбоносную встречу. Это может быть потенциальная вторая половинка или человек, который поможет вам в осуществлении каких-либо ваших планов. Только не потеряйте свой шанс — будьте как можно более внимательны к этому человеку. Ваш эгоцентризм может оказать вам плохую услугу, и вы еще долго будете жалеть, что неправильно себя вели.

Рыбы будут чувствовать себя в привычном окружении, как… ну, те самые рыбы в воде. Тем не менее, не все будет оставаться по-прежнему. Привычное окружение, если оно комфортно, станет еще лучше. К примеру, если вы давно состоите в счастливых отношениях, то ваша вторая половинка может вас неожиданно чем-нибудь обрадовать. А на работе вы можете получить повышение или премию от начальства.