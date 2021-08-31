Компанія Xiaomi назвала смартфони, які не отримають оновлення Android 12

Вже зовсім скоро, через кілька тижнів, відбудеться реліз нової операційної системи Android 12. Встановити її зможуть, звичайно, всі, хто цього захоче, але при цьому слід пам’ятати, що не всі смартфони будуть її підтримувати. Так, компанія Xiaomi вже назвала моделі мобільних телефонів, які оновлення отримати не зможуть. Які ж смартфони входять в даний список?





Смартфони, які отримають оновлення

Цілий ряд смартфонів незабаром отримає оновлення прошивки в автоматичному режимі. При цьому господарі інших мобільних телефонів, без сумніву, будуть засмучені, тому що в списках їх пристроїв не виявилося. Новітня прошивка, як і завжди в подібних випадках, буде поширюватися в складі фірмової прошивки MIUI.

Апдейт отримають багато моделей смартфонів – всього в списку, опублікованому компанією недавно, виявилося близько тридцяти видів. Тим не менш, деякі телефони його, навпаки, абсолютно точно не отримають. До Android 12 не планується оновлювати такі моделі, як Mi 9, Mi 9T, Mi CC9, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G, POCO C3 і POCO M2 / POCO M2 Reloaded.

У свою чергу, гарантоване оновлення отримають такі моделі смартфонів і планшетів, як MIX 4, Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra, Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra, Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G, Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro, Redmi Note 8 2021 і POCO X3 Pro.

Що робити, якщо вашого смартфона не виявилося в списку? Очевидно, це привід змінити техніку на новішу, тому що новітні оновлення безпеки вже будуть виходити тільки під дванадцятий «андроїд». Проте, панікувати не варто, тому що телефони, без сумніву, залишаться робочими.