До 20 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили ціни на вересень

Нещодавно компанії, які займаються збутом газу, оприлюднили на своєму сайті розцінки на постачання газу, які будуть діяти вже починаючи з вересня. Слід зазначити, що місячні ціни значно зросли – місцями до двадцяти гривень за кубічний метр, в той час як річні тарифні плани залишилися незмінними.





Якими будуть ціни в наступному місяці

Нові ціни, запропоновані компаніями-постачальниками газу, часом досить сильно кусаються. Наприклад, компанія «Київгазенерджі» буде продавати у вересні газ по 19,80 гривень за кубічний метр. Для порівняння: в серпні газ цього постачальника коштував набагато менше, всього 15 гривень і 76 копійок за кубічний метр. Високими стали ціни і у цілого ряду інших постачальників. Наприклад, “Черкаси Газзбут” буде продавати «блакитне паливо» за 16 гривень 76 копійок, а “Умань Газзбут” – на дві копійки дорожче.

Проте, далеко не все так сумно. Багато компаній взагалі відмовилися від будь-яких місячних тарифів і залишили дійсними тільки річні пропозиції. Наприклад, це стосується компаній, які виступають під спільним брендом «Твій Газзбут». У лідера ринку, компанії «Нафтогаз України», також немає місячних пропозицій.

Деякі компанії і зовсім пропонують місячні ціни на рівні річних. Наприклад, компанія YASNO буде продавати газ по 8,94 гривні за кубометр або на вересень, або аж до кінця сезону. Втім, таких компаній не дуже багато, більшість, як правило, схиляють до того, щоб з ними укладали річні договори.

Тим часом, базові річні фіксовані ціни як і раніше залишаться практично без змін – вони будуть коливатися в досить широкому діапазоні від семи гривень вісімдесяти копійок і аж до тринадцяти гривень п’ятдесяти копійок. Найдешевший річний тариф – у компанії «Нафтогаз України». Ціна за кубічний метр складе всього сім гривень і дев’яносто шість копійок.