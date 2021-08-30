Любимцы судьбы: названы знаки зодиака, к которым липнут деньги

Достаток и возможность не беспокоиться о деньгах вряд ли можно назвать залогом счастья. Однако без них это счастье не может быть полным. Когда мы не чувствуем уверенности в завтрашнем дне и постоянно думаем, как оплатить счета – о какой душевной гармонии может идти речь.





Многие с рождения обладают уникальным финансовым талантом. Кажется, что деньги к ним так и липнут. Конечно, это может быть связано с высоким интеллектом и способностями в выбранной профессии. Однако астрологи утверждают, что во многом успех в финансовых делах зависит и от положения звезд и планет в момент рождения. Поэтому если вы родились под знаком Тельца, Девы, Весов или Козерога – шансов разбогатеть куда больше, чем у представителей других знаков зодиакального круга.

Знаки Земли – Телец, Дева и Козерог – обладют особой энергетикой. Она связана с миром материальных благ и собственно деньгами. Рожденные под этими созвездиями люди обычно организованные и строгие. Они много работают и стремятся любой ценой удовлетворить собственные амбиции. Именно такие качества и помогают им достичь личной производительности, карьерных успехов и построить прибыльный бизнес.

Не стоит забывать и о Весах. Ведь именно представители этого знака зодиака и составляют наибольшую долю мировых миллиардеров. К таким выводам пришли корреспонденты американского издания Business Insider, учитывая результаты проведенного в 2019 году исследования.

Астрологи такому факту совсем не удивились. Ведь знак Весы находится под мощным влиянием планеты Венера. Именно богиня, носившая имя Венера, согласно мифологии и была покровительницей денег и роскоши. Меж тем воздушный знак выделяется на фоне других своей дипломатичностью, а также умением найти уникальный подход к каждому. Именно эти качества и позволяют ему достигать успехов в деловых переговорах.