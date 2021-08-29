Проверьте свою карточку: у клиентов ПриватБанка исчезают средства со счетов

У ПриватБанка — новый скандал. Клиент сообщил о том, что у него на протяжении целой недели постоянно списывались деньги непонятно куда. С чем это может быть связано, и стоит ли вам беспокоиться и проверять свою карточку? Давайте это выясним.





Непонятные списания и их причина

Как сообщает клиент ПриватБанка, у него внезапно начали пропадать деньги по непонятному адресу. На его карте было двести гривен, на следующий день стало минус сто тридцать. В службе поддержки клиентов ему сказали подождать сутки. Он пополнил карту на пятьсот гривен, но на следующий день на ней было всего тридцать. Никаких списаний в истории операций не было. Особо следует отметить факт, что карточка была не кредитной, а дебетовой, то есть в теории вообще не должна уходить в минус.

Сотрудники банка запросили данные клиента, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В дальнейшем стало известно, что деньги будут возвращены мужчине в течение одиннадцати дней. Причина данного сбоя неясна. Возможно, у мужчины были какие-то подписки, за которые снимаются деньги, или имели место программные неполадки.

Следует отметить, что это не первая подобная ситуация. Известны случаи, когда у украинцев пропадали деньги с карточек, или же банкоматы зависали, списывали деньги, но при этом их не выдавали.

Как мы писали ранее, государство планирует продать «ПриватБанк», но прежде — его оптимизировать. В частности, модель оптимизации, прозванная «хорошим банком», предполагает, что к 2024 году штат финансового учреждения должен составлять пятнадцать с половиной тысяч сотрудников, и у него должно быть 1250 отделений. Также запланировано сокращение целевого размера операционных расходов — с 11,4 миллиарда гривен до 8,3 миллиардов. Профсоюз сотрудников банковской организации просит отказаться от подобных мер.