В Украине решили неожиданно поднять пенсию для “старших” пенсионеров

1 октября 2022 года украинским пенсионерам увеличат сумму минимальной выплаты с 2,5 тысячь гривен до 3 тысяч гривен. Такое повышение дохода пожилых людей будет внеплановым и коснется только определенной категории пенсионеров.





На кого нацелено нововведение?

Решение поднять минималку самым старшим пенсионерам было принято в соответствии с проектом постановления правительства «О дополнительной соцзащите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем». Данный документ, который разрабатывался Министерством соцполитики содержит предложение по внедрению возрастных надбавок к пенсионным выплатам украинцев. Согласно его положениям, уже 1 октября следующего года всем пенсионерам, старше 70 лет, увеличат сумму минимальной выплаты до 3 тысяч гривен.

Даже если размер пенсии гражданина пожилого возраста фактически является меньшим, ему назначат доплату до минимальной суммы дохода. Правда, для получения доплаты пенсионер должен иметь за плечами 35 лет официального стажа, или 30 лет – для женщин.

Каких изменений ждать пенсионерам в дальнейшем?

Меж тем упомянутый проект постановления Кабмина предусматривает повышение минимального дохода и для некоторых других категорий пенсионеров. В общем планы чиновников в отношении пожилых граждан на 2022 год следующие:

с 1 октября повысить минимальную пенсию до 2,5 тыс. грн для лиц старше 80 лет. Страховой стаж у таких граждан должен быть не меньше 25 лет, а для женщин – 20 лет;

также с 1 октября зафиксировать сумму минимальной пенсионной выплаты на отметке 2,6 тыс. грн пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет. Страховой стаж должен быть выше 25 лет для мужчин, или же 20 лет – для женщин;

с 1 декабря зафиксировать минималку 2,5 тыс. грн для пенсионеров в возрасте от 60 до 70 лет. Что касается страхового стажа, то он не должен быть меньше 35 лет, для женщин – 30 лет.

Также чиновники планируют ввести доплату к пенсиям украинцев в размере 300 грн для возрастной группы 70-75 лет. Доплата будет осуществляться несмотря на стаж. Но если сумма пенсии гражданина будет превышать среднюю зарплату в 2020 году, то есть 10,34 тысячи грн, указанной доплаты он не получит.