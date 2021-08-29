Перевірте свою картку: у клієнтів ПриватБанку зникають кошти з рахунків

У ПриватБанку – новий скандал. Клієнт повідомив про те, що у нього на протязі цілого тижня постійно списувалися гроші незрозуміло куди. З чим це може бути пов’язано, і чи варто вам турбуватися і перевіряти свою картку? Давайте це з’ясуємо.





Незрозумілі списання і їх причина

Як повідомляє клієнт ПриватБанку, у нього раптово почали пропадати гроші за незрозумілим адресою. На його карті було двісті гривень, на наступний день стало мінус сто тридцять. У службі підтримки клієнтів йому сказали почекати добу. Він поповнив карту на п’ятсот гривень, але на наступний день на ній було всього тридцять. Ніяких списань в історії операцій не було. Особливо слід відзначити факт, що картка була кредитної, а дебетової, тобто в теорії взагалі не повинна йти в мінус.

Співробітники банку запросили дані клієнта, щоб розібратися в ситуації, що склалася. Надалі стало відомо, що гроші будуть повернуті чоловікові протягом одинадцяти днів. Причина даного збою неясна. Можливо, у чоловіка були якісь підписки, за які знімаються гроші, або мали місце програмні неполадки.

Слід зазначити, що це не перша подібна ситуація. Відомі випадки, коли в українців пропадали гроші з карток, або ж банкомати зависали, списували гроші, але при цьому їх не видавали.

Як ми писали раніше, держава планує продати «ПриватБанк», але раніше – його оптимізувати. Зокрема, модель оптимізації, прозвана «хорошим банком», передбачає, що до 2024 року штат фінансової установи повинен становити п’ятнадцять з половиною тисяч співробітників, і у нього має бути 1250 відділень. Також заплановано скорочення цільового розміру операційних витрат – з 11,4 мільярда гривень до 8,3 млрд. Профспілка співробітників фінансової організації просить відмовитися від данної ідеї та зекономити на чомусь іншому.