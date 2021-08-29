Астрологи предупреждают: для этих трех знаков Зодиака сентябрь будет очень сложным

Сентябрь уже не за горами. Каким же он будет, и что ждет нас там, в первый день осени? Мы обратились за консультацией к астрологам, и они предупредили: для некоторых знаков Зодиака сентябрь окажется достаточно сложным месяцем, богатым на испытания. Бояться их, впрочем, не стоит — как сказал один умный человек, то, что нас не убивает, делает сильнее. Относиться к испытаниям следует как в возможности проверить свои навыки, научиться чему-то новому, стать лучше. Но в первую очередь, к ним можно быть готовым.





Кому следует приготовиться к испытаниям?

В первую очередь, сентябрь может быть сложным для Овнов. Этот знак Зодиака славится своим упрямством, и именно это может принести его представителям ряд проблем. Иногда переть напролом — не лучшая стратегия. Порой для того, чтобы победить, необходимо, так сказать, предпринять «тактическое отступление». Об этом следует помнить и грамотно просчитывать свои ходы. Помните, что лучше уступить в малом, но в будущем выиграть больше.

У Близнецов могут возникнуть проблемы иного рода. Для этого знака характерно то, что психологи называют умным словом «амбивалентность» – склонность в равной мере к противоположным эмоциям и решениям. Например, сегодня «Близнец» уверен в своих силах, бодр и активен, а завтра — считает себя ни на что не годным, вял и утомлен. Для преодоления трудностей вам понадобится искать «золотую середину» между двумя крайностями: окружающие могут не понять ваши перепады настроения.

Наконец, испытания в сентябре поджидают Дев. У многих из них в этом месяце день рождения. Зачастую это не только праздник, но и повод для грусти, когда кажется, что вот вы стали старше на год, но по-прежнему так ничего и не достигли. Не поддавайтесь депрессии, помните, что нам часто свойственно недооценивать свои достижения и переоценивать — неудачи: к сожалению, общество часто воспитывает в людях заниженную самооценку. Может быть, не все так плохо?