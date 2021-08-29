Астрологи попереджають: для цих трьох знаків Зодіаку вересень буде дуже складним

Вересень уже не за горами. Яким же він буде, і що чекає нас там, у першому місяці осені? Ми звернулися за консультацією до астрологів, і вони попередили: для деяких знаків Зодіаку вересень виявиться досить складним місяцем, багатим на випробування. Боятися їх, втім, не варто – як сказав один розумний чоловік, те, що нас не вбиває, робить сильнішими. Ставитися до випробувань слід як до можливості перевірити свої навички, навчитися чомусь новому, стати краще. Але в першу чергу, до них можна бути готовим.





Кому слід приготуватися до випробувань?

В першу чергу, вересень може бути складним для Овнів. Цей знак Зодіаку славиться своєю впертістю, і саме це може принести його представникам ряд проблем. Іноді перти напролом – не найкраща стратегія. Часом для того, щоб перемогти, необхідно, так би мовити, зробити «тактичний відступ». Про це слід пам’ятати і грамотно прораховувати свої ходи. Пам’ятайте, що краще поступитися в малому, але в майбутньому виграти більше.

У Близнюків можуть виникнути проблеми іншого роду. Для цього знака характерно те, що психологи називають розумним словом «амбівалентність» – схильність в рівній мірі до протилежних емоцій та рішень. Наприклад, сьогодні «Близнюк» впевнений в своїх силах, бадьорий і активний, а завтра – вважає себе ні на що не придатним, млявий і втомлений. Для подолання труднощів вам знадобиться шукати «золоту середину» між двома крайнощами: навколишні можуть не зрозуміти ваших перепадів настрою.

Нарешті, випробування в вересні чекають Дів. У багатьох з них в цьому місяці день народження. Найчастіше це не тільки свято, а й привід для смутку, коли здається, що ви стали старшими на рік, але, як і раніше, так нічого і не досягли. Не піддавайтеся депресії, пам’ятайте, що нам часто властиво недооцінювати свої досягнення і переоцінювати – невдачі: на жаль, суспільство часто виховує в людях занижену самооцінку. Може бути, не все так погано?