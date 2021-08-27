Стало известно, кому можно не надеяться на накопительную пенсию

В нашей стране вводится новая пенсионная система. Она будет предусматривать повышение пенсий за счет того, что они теперь будут состоять из двух частей — накопительной и солидарной. Тем не менее, далеко не все люди смогут рассчитывать на накопительную пенсию. Кому же не повезет?





Нюансы новой пенсионной системы: кого они коснутся

Накопительные пенсии будут запущены уже с 2023 года. Как указывают источники, они будут составляться из отчислений на пенсионный счет, обязательных для всех работающих людей. После того, как украинец достигнет пенсионного возраста, он получит право на получение одновременно накопительной пенсии с одноименного счета и солидарной пенсии, которая будет составляться так же, как и сегодня.

Однако такая система затронет далеко не всех. Те украинцы, которые уже вышли на пенсию или достигнут своего пенсионного возраста к моменту введения накопительных пенсий в 2023 году. Также на вторую пенсию не смогут рассчитывать те, кому осталось до нее всего несколько лет, или те, кто получает только минимальную зарплату.

Для того, чтобы получать достойную накопительную пенсию, необходимо получать зарплату в размере хотя бы пятнадцати тысяч гривен, и работать на протяжении не менее чем тридцати пяти лет. Если попытаться рассчитать размер такой пенсии при минимальной зарплате, то получится, что размер ее составит всего одну тысячу гривен в месяц, то есть жить такому человеку фактически придется только на солидарную пенсию.

Как мы писали ранее, в рамках пенсионной реформы также был недавно принят новый закон «Об общеобязательном пенсионном страховании». Его новейшая редакция — от первого июля — предусматривает целый ряд полезных инноваций, в частности, несколько видов накопительных пенсий. Также он устанавливает порядок наследования пенсий: кто и кому может передавать их по наследству.