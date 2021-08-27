Масове закриття відділень і звільнення працівників: названо долю «ПриватБанку»

Нещодавно Кабінет міністрів України прийняв рішення про долю «ПриватБанку» перед продажем приватним особам. Його чекає закриття відділень, ще більш масове, ніж зараз, і звільнення багатьох працівників.





Доля банку: коли вона вирішиться?

Держава планує продати «ПриватБанк», але раніше – його оптимізувати. Зокрема, модель оптимізації, названа «хорошим банком», передбачає, що до 2024 року штат фінансової установи повинен становити п’ятнадцять з половиною тисяч співробітників, і у неї має бути 1 250 відділень. Також заплановано скорочення цільового розміру операційних витрат – з 11,4 мільярда гривень до 8,3 млрд.

На даний момент регіональна мережа банку налічує 1574 відділення, в яких працює двадцять одна тисяча співробітників. Це означає, що їх чекають значні скорочення – понад шість тисяч осіб втратять роботу, закриється триста відділень, при тому, що вже зараз люди починають відчувати незручності через закриття відділень банку.

Профспілка працівників державного банку вже звернулася з проханням переглянути це рішення та відмовитися від звільнення співробітників. Замість цього можна домогтися скорочення витрат за рахунок відмови від непотрібних витрат, таких, як витрати на необов’язкову охорону, піар-кампанії, ЗМІ, утримання автомобільного парку і так далі. Можливо, що слід очікувати більш серйозних методів боротьби, в тому числі і страйків. Співробітники не хочуть втратити роботу і залишитися на вулиці без засобів до існування, і їх можна зрозуміти.

Як ми писали раніше, Приватбанк запустив програму «Успішний бізнес». Взяти участь в цій програмі дуже просто. Вам достатньо просто зареєструватись з шістнадцятого серпня по п’яте вересня на сайті «успішного бізнесу». Потім вам подзвонить представник банку і попросити підтвердити участь в акції. Для цього вам треба буде повідомити ІПН або ж ЄДРПОУ компанії, через яку ви бажаєте підключити дану послугу, після чого відкрити рахунок в гривні або на сайті, або у відділенні банку. Потім ви повинні будете підключитися до тарифного плану «Бізнес Старт». Пільгові умови будуть діяти аж до кінця жовтня.