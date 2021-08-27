Стало відомо, кому можна не сподіватися на накопичувальну пенсію

У нашій країні вводиться нова пенсійна система. Вона передбачатиме підвищення пенсій за рахунок того, що вони тепер будуть складатися з двох частин – накопичувальної та солідарної. Проте, далеко не всі люди зможуть розраховувати на накопичувальну пенсію. Кому ж не пощастить?





Нюанси нової пенсійної системи: кого вони торкнуться

Накопичувальні пенсії будуть запущені вже з 2023 року. Як зазначають джерела, вони будуть складатися з відрахувань на пенсійний рахунок, обов’язкових для всіх працюючих людей. Після того, як українець досягне пенсійного віку, він отримає право на отримання одночасно накопичувальної пенсії з однойменного рахунку і солідарної пенсії, яка буде складатися так само, як і сьогодні.

Однак така система торкнеться далеко не всіх. Спершу, тих українці, які вже вийшли на пенсію або досягнуть свого пенсійного віку до моменту введення накопичувальних пенсій в 2023 році. Також на другу пенсію не зможуть розраховувати ті, кому залишилося до неї всього кілька років, або ті, хто отримує тільки мінімальну зарплату.

Для того, щоб отримувати гідну накопичувальну пенсію, необхідно отримувати зарплату в розмірі хоча б п’ятнадцяти тисяч гривень, і працювати на протязі не менше ніж тридцяти п’яти років. Якщо спробувати розрахувати розмір такої пенсії при мінімальній зарплаті, то вийде, що розмір її складе всього одну тисячу гривень на місяць, тобто жити такій людині фактично доведеться тільки на солідарну пенсію.

Як ми писали раніше, в рамках пенсійної реформи також був недавно прийнятий новий закон «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування». Його новітня редакція – від першого липня – передбачає цілий ряд корисних інновацій, зокрема, кілька видів накопичувальних пенсій. Також він встановлює порядок спадкування пенсій: хто і кому може передавати їх у спадок.