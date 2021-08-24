Київстар запустив послугу, про яку абоненти мріяли роками

Нещодавно мобільний оператор «Київстар» розширив функціонал свого портфеля послуг «Смарт-Гроші», запустивши одну дуже важливу функцію, про яку його абоненти, як і всі українці, мріяли вже дуже давно.





Новий спосіб оплати штрафів

Функція, запущена найбільшим мобільним оператором нашої країни – це можливість оплатити свої штрафи за порушення правил дорожнього руху за допомогою пакета «Смарт-гроші». Запуск даної послуги став можливий завдяки тому, що мобільний оператор домовився про співпрацю з сервісом «Штрафи UA», платіжно-інформаційним сервісом для всіх водіїв нашої країни.

Сплатити штраф дуже просто. Для початку вам потрібно перейти на сайт money.kyivstar.ua і вибрати категорію «Штрафи». Потім необхідно знайти ваш штраф за номером постанови і номерним знаком вашого автомобіля. Після того, як ви його знайдете в відкритих базах МВС і ДАІ, вам буде досить просто ввести номер телефону. З мобільного рахунку будуть списані кошти для оплати даного штрафу.

За словами експертів, оплата штрафу через сервіс «Смарт-гроші» – це інноваційний і дуже простий метод, так як він не вимагає від вас вводити дані вашої банківської карти. Слід також очікувати введення нових функцій в даному сервісі, адже мобільний оператор постійно працює над покращенням якості своїх послуг.

Зручністю і безпекою переваги даної функції не вичерпуються. Вона також є гарантією того, що ваші штрафи будуть погашені. У цьому відмінність сервісу «Смарт-гроші» від «Київстар» від його конкурентів. Вся справа в тому, що далеко не всі штрафи, виписані патрульними інспекціями по парковці, вносяться до реєстру порушень, який веде поліція. Через це деякі сервіси їх не відображають, і ви можете навіть не знати, що у вас є штраф, хоча це й малоймовірно. Завдяки ж цій послузі ви зможете заплатити його і спати спокійно.