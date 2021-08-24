Мобільний оператор Vodafone запустив важливу послугу, про яку всі давно мріяли

Стільниковий оператор «Vodafone Україна» запустив важливу послугу, яка, безсумнівно, потрібна великій кількості українців. Тепер компанія, яка і так є одним з лідерів українського ринку зв’язку, стане надавати ще більше різноманітних послуг.





Нова послуга від мобільного оператора

Як повідомляє мобільний оператор Vodafone, він планує незабаром вийти на ринок стаціонарного зв’язку. Очікується, що компанія придбає контрольний пакет – 99,99% акцій – від приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест». На даний момент воно працює під брендом Vega. Також буде придбано не менше дев’яноста п’яти відсотків статутного капіталу ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ».

Компанія «Фарлеп-Інвест» надає два види послуг: це фіксований доступ до інтернету, а також фіксований телефонний зв’язок. У свою чергу «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» займається в першу чергу фіксованим доступом до інтернету. Частотний ресурс даних компаній знаходиться в діапазонах 2,3, а також 2,5-2,7 гігагерц.

Очікується, що якщо операція пройде успішно, то мобільний оператор «Vodafone Україна» буде здійснювати всі ті види господарської діяльності, якими на даний момент займаються ці дві компанії. Також очікується, що бізнес в сфері телекомунікацій буде розвиватися і надалі. Слід зазначити, що частки цих компаній на українському ринку досить незначні, а конкуренція в галузі вкрай висока. Тому поки що невідомо, яким чином це вплине на відповідний ринок.

Як ми писали раніше, мобільний оператор Vodafone запустив послугу «ЗнайДе», яка дозволить вам відстежувати місце розташування тих абонентів, за яких ви переживаєте. Підключити цю послугу дуже просто – достатньо відправити на короткий номер 7005 СМС, текст якого має виглядати наступним чином: ДОДАТИ (номер абонента) (ім’я для ідентифікації). Наприклад: ДОДАТИ 0991234567 Мама. Можна використовувати букви латинського або кириличного алфавіту, цифри від 0 до 9, знаки «тире», «+», «$», «@», «*», «_», «крапка». Абонент, чий номер ви вказали, отримає повідомлення, в якому йому буде запропоновано прийняти або відхилити дозвіл на надання інформації про місцезнаходження. Для цього потрібно відправити «ТАК» або «НІ» на номер 7003.