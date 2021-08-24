Киевстар запустил услугу, о которой абоненты мечтали годами

Недавно мобильный оператор «Киевстар» расширил функционал своего портфеля услуг «Смарт-Гроші», запустив одну важнейшую функцию, о которой его абоненты, как и все украинцы, мечтали уже очень давно.





Новый способ оплаты штрафов

Функция, запущенная крупнейшим мобильным оператором нашей страны — это возможность оплатить свои штрафы за нарушение правил дорожного движения с помощью пакета «Смарт-гроші». Запуск данной услуги стал возможен благодаря тому, что мобильный оператор договорился о сотрудничестве с сервисом «Штрафы UA», платежно-информационным сервисом для всех водителей нашей страны.

Оплатить штраф очень просто. Для начала вам нужно перейти на сайт money.kyivstar.ua и выбрать категорию «Штрафы». Затем необходимо найти ваш штраф по номеру постановления и номерному знаку вашего автомобиля. После того, как вы его найдете в открытых базах МВД и ГАИ, вам будет достаточно просто ввести номер телефона. С мобильного счета будут списаны средства для оплаты данного штрафа.

По словам экспертов, оплата штрафа через сервис «Смарт-гроші» – это инновационный и очень простой метод, так как он не требует от вас вводить данные вашей банковской карты. Следует также ожидать введения новых функций в данном сервисе, ведь мобильный оператор постоянно работает над улучшением качества своих услуг.

Удобством и безопасностью преимущества данной функции не исчерпываются. Она также является гарантией того, что ваши штрафы будут погашены. В этом отличие сервиса «Смарт-гроші» от «Киевстар» от его конкурентов. Все дел в том, что далеко не все штрафы, выписанные патрульными инспекциями по паркове, вносятся в реестр нарушений, который ведет полиция.

Из-за этого некоторые сервисы их не отображают, и вы можете даже не знать, что у вас есть штраф, хотя это и маловероятно. Благодаря же данной услуге вы сможете заплатить его и спать спокойно.