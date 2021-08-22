Волочатся за каждой юбкой: названы знаки Зодиака, которые больше других склонны к изменам

Любые отношения строятся на верности — эту прописную истину, надеемся, никому объяснять не надо. Однако некоторые люди этого не понимают: их половые органы оказываются сильнее разума, и они начинают изменять своей второй половинке. Эксперты в области астрологии рассказали, какие знаки Зодиака склонны к этому в наибольшей степени.





Какие знаки склонны к изменам, и чего они пытаются ими добиться?

В первую очередь, часто изменяют Стрельцы. Представители этого знака — как мужчины, так и женщины — очень энергичны, непокорны и терпеть не могут рутину. Иными словами, если у вас в отношениях все хорошо и уже налажен совместный быт, то Стрелец может вдруг начать раздражаться такой рутиной, даже если сам не понимает причины. Новые интрижки на стороне приносят в их жизнь те острые ощущения, которых им не хватает в быту.

Очень независимы также Водолеи. Они являются одиночками, которые пытаются отделиться от своего окружения и не допустить их в свое личное пространство. Измена для Водолея — в первую очередь, попытка доказать самому себе, что он все еще независим и может делать всё, что хочет.

Близнецы сочетают веселый нрав, доброту и склонность к сочувствию, из-за чего к ним часто тянутся люди. Также они всегда открыты новому. Результат? Представитель знака может быть готов «приласкать» друга или знакомого, чтобы его утешить или подбодрить. О собственных отношениях в этот момент он легко может забыть.

Наконец, Тельцы очень любят секс, и потому им зачастую трудно устоять перед искушениями. Именно про мужчин-Тельцов сказано, что «мужчина изменяет телом, а женщина — телом и душой». Правда, для женщин-представительниц этого знака сказанное точно так же справедливо: они тоже могут изменить «только телом».