Цими продуктами слід запастися заздалегідь: незабаром вони подорожчають

Наближається осінь, а значить, і традиційне осіннє подорожчання деяких продуктів харчування, в тому числі першої необхідності. Які ж конкретно продукти незабаром подорожчають, і чим необхідно запастися заздалегідь? Давайте з’ясуємо, а заодно спробуємо розібратися в причинах такого подорожчання!





Які продукти подорожчають вже найближчим часом

Ті, хто працює в торгівлі досить довго, а також звичайні громадяни, які звикли стежити за цінами, знають – щоосені дорожчають певні різновиди продуктів. Це ціна ринкової економіки, яку доводиться платити за всі її безперечні переваги.

Подорожчають основні продукти харчування, такі як свинина, яйця, соняшникова олія. Очікується також деяке підвищення цін на інші м’ясні продукти, а також крупи. За словами експертів, це пов’язано з ростом попиту на західних ринках на продукцію, виготовлену в нашій країні. Виробникам немає сенсу ні продавати за нижчою ціною, ні витрачати значні кошти на зберігання своєї продукції.

Якщо щось почали більш активно експортувати, значить, цього «чогось» стало менше в нашій країні, а зниження кількості веде до підвищення ціни – такий закон попиту і пропозиції. До речі, наш найулюбленіший, можна сказати, стратегічно важливий продукт – сало – теж подорожчає.

Також експерти очікують зростання цін на деякі імпортні товари, зокрема, чай, кава, рибу, фрукти. Це пов’язано в першу чергу з подорожчанням іноземної валюти – доларів і євро. Необхідно розуміти, що жоден товар не може коштувати на зовнішньому ринку дешевше, ніж на внутрішньому, інакше його немає сенсу експортувати.

Нарешті, восени завжди в порівнянні з літом зменшуються надої молока – це відбувається кожен сезон. Отже, в Україні, швидше за все, подорожчають молочні продукти і молоко. Це, втім, буде тимчасовою проблемою, адже навесні ціна на такі продукти зазвичай трохи знижується.