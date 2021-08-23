Этими продуктами следует запастись заранее: вскоре они подорожают

Близится осень, а значит, и традиционное осеннее подорожание некоторых продуктов питания, в том числе первой необходимости. Какие же конкретно продукты вскоре подорожают, и чем необходимо запастись заранее? Давайте выясним, а заодно попытаемся разобраться в причинах такого подорожания!





Какие продукты подорожают уже в ближайшее время

Те, кто работает в торговле достаточно долго, а также обычные граждане, которые привыкли следить за ценами, знают — каждую осень дорожают определенные разновидности продуктов. Это издержки рыночной экономики, которые приходится платить за все ее несомненные достоинства.

Подорожают основные продукты питания, такие как свинина, яйца, подсолнечное масло. Ожидается также некоторое повышение цен на другие мясные продукты, а также крупы. По словам экспертов, это связано с ростом спроса на западных рынках на продукцию, изготовленную в нашей стране. Производителям нет смысла ни продавать по более низкой цене, ни тратить значительные средства на хранение своей продукции.

Если что-то начали более активно экспортировать, значит, этого «чего-то» стало меньше в нашей стране, а понижение количества ведет к повышению цены — таков закон спроса и предложения. Кстати, наш самый любимый, можно сказать, стратегически важный продукт — сало — тоже подорожает.

Также эксперты ожидают рост цен на некоторые импортные товары, в частности, чай, кофе, рыбу, фрукты. Это связано в первую очередь с подорожанием иностранной валюты — долларов и евро. Необходимо понимать, что ни один товар не может стоить на внешнем рынке дешевле, чем на внутреннем, иначе его нет смысла экспортировать.

Наконец, осенью всегда по сравнению с летом уменьшаются надои молока — это происходит каждый сезон. Следовательно, в Украине, скорее всего, подорожают молочные продукты и молоко. Правда, в дальнейшем, ближе к следующему лету, они должны немного подешеветь обратно.