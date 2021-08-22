Украинцам сообщили, кто может выйти на пенсию в 45 лет

Как правило, в нашей стране выходят на пенсию в шестьдесят лет или даже позже, однако существуют определенные категории граждан, которые могут выйти на пенсию, наоборот, значительно раньше, например, после сорока пяти. У кого же есть такая привилегия?





Кто имеет право на раннюю пенсию

Пенсия может быть оформлена по выслуге лет, и на нее можно будет выйти гораздо раньше. Все, что для этого требуется — получить гражданский или же военный стаж в определенных профессиях. Вот какие профессии дают право на пенсию по выслуге лет:

Некоторые работники образования, а также здравоохранения и социального обеспечения.

Артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, учреждений и коллективов.

Ряд категорий работников авиации, а также летно-испытательного состава.

Рабочие и мастера, которые занимаются лесосплавом и лесозаготовками.

Рабочие в локомотивных бригадах.

Некоторые категории работников безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитене;

Работники полевых работ, механизаторы комплексных бригад, занимающиеся погрузочно-разгрузочными работами.

Водители грузовых автомобилей, которые работают на рудниках, шахтах и в карьерах.

Если у человека, занятого в любой из данных профессий, будет достаточный профессиональный стаж, то он получит право выйти на пенсию в шестьдесят лет. Также работники авиации и летно-испытательного состава, спортсмены, работники образования, артисты театрально-концертных заведений получают право выйти на пенсию вне зависимости от стажа.

Право выйти на пенсию по выслуге лет получат те лица, которые по состоянию на 1 апреля 2015 года имели двадцать пять лет стажа, либо двадцать пять с половиной — на 31 декабря 2015, либо же двадцать шесть с половиной лет — по состоянию на 11 октября 2017 года. Таким образом, вполне реально выйти на пенсию в сорок пять лет, или даже немного раньше.