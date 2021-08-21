В Україні зміниться пенсійне законодавство: все буде по-іншому

Ще в травні поточного року уряд нашої країни повідомив про те, що більшість громадян, які отримують пенсію, будуть переведені на банківське обслуговування. Ця новина про зміну пенсійного законодавства серйозно налякала багатьох пенсіонерів. Деякі бояться, що і зовсім не зможуть отримувати пенсію. Експерти з Міністерства соціальної політики роз’яснили, що саме буде по-іншому.





Що зміниться в законодавстві

За доставку пенсій додому за допомогою «Укрпошти» держава буде платити лише декільком категоріям громадян. Ставиться мета перевести якомога більше пенсіонерів на банківське обслуговування, причому термін визначитися з вибором фінансової установи спочатку дали тільки до початку осені. У разі, якщо пенсіонери не виберуть ніякого банку, вони автоматично будуть переведені на обслуговування «Ощадбанком».

Головна причина такого рішення Кабінету міністрів – нові тарифи на доставку пенсій додому, які недавно ввела «Укрпошта». Уряд повідомляє, що платити будуть тільки за тих людей, які дійсно не можуть прийти на пошту або в банк, щоб отримати пенсію. Це такі категорії:

Пенсіонери у віці вісімдесяти років і старше

Особи з першою групою інвалідності.

Пенсіонери, які потребують постійного догляду сторонніх.

Одержувачі соціальної допомоги на осіб, яким не призначено пенсію.

Проте, недавно перехідний період був продовжений до початку 2023 року. Протягом півтора років всі пенсіонери, які на даний момент отримують гроші через «Укрпошту», будуть отримувати її як і раніше. Без згоди громадян ніхто не буде переводити їх на банківське обслуговування.

Слід зазначити, що доставка пенсій за рахунок держави буде забезпечена тільки тим категоріям українських громадян, які були перераховані в списку, наведеному вище. Послуги оплачуються Пенсійним фондом України. Як підкреслюють в Міністерстві соціальної політики, український уряд робить все від нього залежне, щоб пенсіонери могли отримувати якісний сервіс.