Названі найромантичніші знаки зодіаку

Гороскоп дуже впливає на багато речей, зокрема, на риси характеру людини і її долю. Так, нещодавно експерти по зірках назвали знаки Зодіаку, які найбільш романтичні, і можуть стати найкращими партнерами в любові. Хто ж ці люди, на яких слід звернути увагу кожному, хто шукає собі пару?





Яким знакам найбільше щастить у коханні

В першу чергу, природженими «альфа-самцями» є Леви. Люди, які народилися під цим знаком, як правило, неймовірно харизматичні та товариські. У них майже ніколи не буває проблем з протилежною статтю, вони завжди оточені величезною кількістю прихильниць. Проте вони зазвичай залишаються вірні коханій людині.

Леви підійдуть тим людям, яким подобається відчувати себе «на висоті» за рахунок того, що вони відхопили найкращого партнера, бажаного багатьма. Не підійдуть ревнивим: можливо, ваш партнер і буде зберігати вам вірність, але оточуючі особи протилежної статі постійно надаватимуть йому знаки уваги. Якщо вас це дратує – зробіть вибір на користь іншої людини.

Раки, як правило, менш популярні у протилежної статі, але не менш вірні. Вони справжні романтики, які завжди готові дарувати ніжність і радість. Для них дуже цінна сім’я.

Раки підійдуть тим, хто шукає в першу чергу серйозних стосунків, а також для тих, кому подобається всіляка романтика і «ваніль». Не підійдуть тим, хто органічно не переварює всі ці «телячі ніжності» – вони рано чи пізно почнуть вас дратувати. Тим, хто шукає не стосунків та сім’ї, а просто сексу без зобов’язань, також краще вибрати представника іншого знака. Рак, причому будь-якої статі, буде, фігурально висловлюючись, вже придумувати імена вашим дітям після першого вдалого побачення, і обманювати його в очікуваннях просто непорядно.

Нарешті, вкрай чутливі і при цьому рішучі Овни. Перед партнерами вони розкриваються, ділячись з ними найпотаємнішими думками і готові на все заради своєї любові. Подібно Ракам, Овни найкраще підходять тим, хто шукає серйозних стосунків і націлений на створення сім’ї. Тим же, хто поки не готовий до такого, краще пошукати собі іншу людину.