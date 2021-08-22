Українцям повідомили, хто може вийти на пенсію в 45 років

Як правило, в нашій країні виходять на пенсію в шістдесят років або навіть пізніше, однак існують певні категорії громадян, які можуть вийти на пенсію, навпаки, значно раніше, наприклад, після сорока п’яти. У кого ж є такі привілеї?





Хто має право на ранню пенсію

Пенсія може бути оформлена за вислугою років, і на неї можна буде вийти набагато раніше. Все, що для цього потрібно – отримати цивільний або ж військовий стаж в певних професіях. Ось які професії дають право на пенсію за вислугою років:

Деякі працівники освіти, а також охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, установ і колективів.

Ряд категорій працівників авіації, а також льотно-випробувального складу.

Робітники та майстри, які займаються лісосплавом і лісозаготівлями.

Робочі в локомотивних бригадах.

Деякі категорії працівників безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітені;

Працівники польових робіт, механізатори комплексних бригад, які займаються вантажно-розвантажувальними роботами.

Водії вантажних автомобілів, які працюють на рудниках, шахтах і в кар’єрах.

Якщо у людини, зайнятої в будь-якій з даних професій, буде достатній фаховий стаж, то вона отримає право вийти на пенсію в шістдесят років. Також працівники авіації і льотно-випробувального складу, спортсмени, працівники освіти, артисти театрально-концертних закладів отримують право вийти на пенсію незалежно від стажу.

Право вийти на пенсію за вислугою років отримають ті особи, які за станом на 1 квітня 2015 року мали двадцять п’ять років стажу, або двадцять п’ять з половиною – на 31 грудня 2015 року, або ж двадцять шість з половиною років – станом на 11 жовтня 2017 року. Таким чином, можна вийти на пенсію у віці сорока п’яти років, або навіть трохи раніше, якщо ви почали працювати в молодості.