Українців перестануть пускати в магазини та ТЦ без щеплення від «корони»

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про нові правила карантину, які будуть введені в тому випадку, якщо почнеться чергова хвиля пандемії COVID-19. Головна їхня відмінність від тих, що вводилися раніше – тепер самоізоляція буде не загальною, як раніше. Її правила будуть поширюватися тільки на тих, хто не зробив щеплення. Чи будуть їх пускати в магазини і торгові центри? Давайте розберемося.





Якими будуть нові правила самоізоляції

Як повідомляють експерти, при введенні суворого карантину ряд послаблень отримають ті організації та підприємства, де не менше 80 відсотків співробітників були вакциновані. Пускати в такі заклади також будуть тільки тих, хто вакцинувався.

Для торгово-розважальних центрів буде введена інша система. Для того, щоб відвідати їх, якщо ви не вакциновані, можна буде зробити на вході експрес-тест або ПЛР. Спочатку ж для відвідування буде потрібен попередній запис на якийсь конкретний час. Для цього буде створено спеціальне програмне забезпечення. Воно дозволить моніторити завантаження ТРЦ і записуватися заздалегідь на певний час, коли воно буде найнижчим.

Представники ритейлерів повідомляють, що поки що не знають, як ініціатива вплине на їхній бізнес, так як все ще незрозуміло, як саме вона буде реалізована. Неясно, чи буде для запису зроблено сайт, мобільний додаток, або ж кожна торгова площадка повинна буде сама організовувати режим відвідувань.

Влада посилається на досвід Німеччини, де нібито існує подібна система. Однак Артем Шлапак, засновник і керівник групи Malls Club Артем Шлапак повідомляє, що, перевіривши джерела, не знайшов прикладів використання подібних механізмів ні в Німеччині, ні взагалі будь-де в Європі. У країнах першого світу жорстко стежать за масковим режимом і часто вимагають пред’являти на вході довідку про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, однак блокувати роботу бізнесу зазвичай не намагаються.

Що стосується Німеччини, то там просто можна було записатися на будь-який час заздалегідь, коли людей буде менше. Ніякого «загальнонаціонального програмного продукту» там не вводилося.