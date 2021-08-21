Украинцев обрадовали: многим положены надбавки к пенсии

Недавно Кабинет министров Украины наконец-то задумался о том, что пенсионные выплаты в нашей стране очень маленькие. Правительство поспешило обрадовать украинцев: для некоторых категорий граждан, получающих пенсию, будут введены дополнительные надбавки.





Какие надбавки и в каком размере положены украинцам

Недавно Федерация профсоюзов Украины опубликовала постановление Кабинета министров, которое указывает на то, что целый ряд украинских граждан получит определенные прибавки к своим пенсиям.

Согласно постановлению Кабинета министров, граждане Украины в возрасте от семидесяти до семидесяти пяти лет уже с октября текущего года смогут получить до трехсот гривен дополнительных выплат, а с 2023 года эти выплаты начнут индексировать.

С 2023 года будет введен также и еще один вид доплаты. В случае, если у пенсионера, возраст которого превышает семьдесят лет, есть необходимый трудовой стаж в размере тридцати пяти лет для мужчин и тридцати — для женщин, но размер его пенсионной выплаты меньше, чем три тысячи гривен, то ему будут доплачивать сумму, недостающую до трех тысяч.

Следует отметить, что данное правило уже действует, только немного в другом виде. Сейчас есть правило, по которому у пенсионеров, чей возраст составляет восемьдесят лет или больше, пенсионные выплаты не могут быть меньше двух тысяч шестисот гривен. Данное постановление улучшило состояние почти полутора миллионов пенсионеров. Также уже в октябре этого года пенсионеры в возрасте от семидесяти пяти до восьмидесяти лет, у которых есть трудовой стаж, будут получать доплаты в размере четырехсот гривен.

Как мы писали ранее, также Министерство социальной политики предлагает ввести накопительную пенсионную систему. В ее рамках часть средств будет поступать на счет гражданина, и каждый сможет быть хозяином собственных пенсионных средств. Более того, любой пенсионер сможет сам выбирать, хочет ли он отдать предпочтение государственному пенсионному фонду или одному из частных. В любое время можно будет сменить фонд, передать в наследство деньги либо же снять их и использовать.