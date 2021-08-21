Українців потішили: багатьом з них належать надбавки до пенсії

Нещодавно Кабінет міністрів України нарешті задумався про те, що пенсійні виплати в нашій країні дуже маленькі. Уряд поспішив порадувати українців: для деяких категорій громадян, які отримують пенсію, будуть введені додаткові надбавки.





Які надбавки і в якому розмірі передбачені українцям

Нещодавно Федерація профспілок України опублікувала постанову Кабінету міністрів, яка вказує на те, що цілий ряд українських громадян отримає певні надбавки до своїх пенсій.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, громадяни України у віці від сімдесяти до сімдесяти п’яти років вже з жовтня поточного року зможуть отримати до трьохсот гривень додаткових виплат, а з 2023 року ці виплати почнуть індексувати.

З 2023 року буде запроваджено також і ще один вид доплати. У разі, якщо у пенсіонера, вік якого перевищує сімдесят років, є необхідний трудовий стаж в розмірі тридцяти п’яти років для чоловіків і тридцяти – для жінок, але розмір його пенсійної виплати менше, ніж три тисячі гривень, то йому будуть доплачувати суму, якої не вистачає до трьох тисяч.

Слід зазначити, що дане правило вже діє, тільки трохи в іншому вигляді. Зараз є правило, за яким у пенсіонерів, чий вік становить вісімдесят років або більше, пенсійні виплати не можуть бути меншими двох тисяч шестисот гривень. Дана постанова має покращити стан майже півтора мільйона пенсіонерів. Також вже в жовтні цього року пенсіонери у віці від сімдесяти п’яти до вісімдесяти років, у яких є трудовий стаж, отримуватимуть доплати в розмірі чотирьохсот гривень.

Як ми писали раніше, також Міністерство соціальної політики пропонує ввести накопичувальну пенсійну систему. В її рамках частина коштів буде надходити на рахунок громадянина, і кожен зможе бути господарем власних пенсійних коштів. Більш того, будь-який пенсіонер зможе сам вибирати, чи хоче він віддати перевагу державному пенсійному фонду або одному з приватних. У будь-який час можна буде змінити фонд, передати у спадок гроші або ж зняти їх і використовувати.