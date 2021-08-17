Знаки зодиака, которые идут до цели даже «по трупам»

Достичь успеха в жизни и построить карьеру мечтают миллионы. Однако существует категория людей, которые стремятся к выбранной цели, не подчиняясь никаким правилам, или моральным нормам. Они могут обмануть друга, подставить коллегу, но все равно получат то, чего хотят.





Астрологи утверждают, что наиболее целеустремленные и жестокие карьеристы являются принадлежат к одному из четырех избранных знаков. Именно Овны, Близнецы, Львы и Стрельцы обычно остаются равнодушными к чужим интересам и будут идти к успеху даже «по трупам».

Овен

Уроженцы огненного знака чрезвычайно импульсивны. Но в то же время очень старательные и преданные работе. Борясь за «место под солнцем» они часто проявляют жестокость. Хотя в защиту Овнов можно сказать, что в жертву они приносят исключительно посторонних людей, и ни за что не посягнут на благосостояние близкого друга, или коллеги.

Близнецы

Представители этого знака терпеть не могут, когда ими пытаются управлять. Человека, который решится приказывать Близнецу, он просто уничтожит. Неудивительно, что в войнах на деловом поле уроженцы знака также способны на жестокие поступки и резкие высказывания. Однако Близнецы ни за что не посягнут на счастье и безопасности своих близких. И уж точно не пожертвуют ими ради собственных интересов.

Лев

Львы очень целеустремленные и готовы любой ценой отстоять свое мнение. Они будут идти вперед, руководствуясь целью, и вполне возможно не обратят внимание на случайных жертв. Однако такими радикальными методами рожденные под созвездием Льва всегда достигают выбранной цели.

Стрелец

Прирожденные лидеры, представители этого знака никогда не признают своей ошибки. Доказывать правильность собственных убеждений они могут даже жертвуя интересами других. Если же вы попробуете указать Стрельцу на его неправоту, можете дорого поплатиться за свою честность.