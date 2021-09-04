20 гривень за куб: ціна газу встановила історичний рекорд в Україні

Вартість газу в Україні у перші дні вересня в черговий раз підскочила. За даними «Української енергетичної біржі», ціна за тисячу кубометрів ресурсу на умовах передоплати вже перевищила 20 тисяч гривень. Рекордну ж ціну було зафіксовано 2 вересня – 20,1 тисячі гривень за «куб». Стільки природний газ в Україні не вартував ще ніколи, за всі 6 років функціонування ринку.





Найбільшу кількість енергоресурсу на торгах 2 вересня реалізувала компанія «Укр Газ Ресурс» – 50 тисяч кубічних метрів. Цьогоріч підприємство вийшло на газовий ринок уперше. Остання торги, у яких брала участь «Укр Газ Ресурс», відбувалися ще у грудні 2020 року. Представники компанії зазначили, що вирішили знову вийти на ринок через зростання попиту на ресурс навіть за такою високою ціною.

Газ в Україні дорожчає вже не перший місяць. Зародилася така несприятлива тенденція ще навесні. Вартість «блакитного палива» напряму пов’язана із європейськими запасами ресурсу та його ціною на глобальному ринку. До того ж із 1 вересня обсяги транзиту російського газу через територію України зменшилися на 15 мільйонів кубометрів на добу.

Суттєво змінилися й масштаби постачання по газопроводу “Ямал-Європа”. Тепер через нього проходить лише 2,1 мільйона «кубів» за годину, хоча раніше цей показник складав 2,5 мільйона кубічних метрів.

Позатим, виникли й проблеми із поставками американського газу. Відгрузки із LNG-терміналів у США довелося тимчасово припинити через небезпечний ураган Іда. Поглибити проблему дефіциту американського газу у Європі незабаром може Бразилія, яка планує у великих кількостях імпортувати ресурс у сусідів.

Звісно зростання ціни газу не найкращим чином позначиться на тарифах для населення. Експерти у галузі комунальних послуг вже прогнозують суттєве зростання вартості опалення та гарячої води, яке у деяких регіонах країни складе до 80%.