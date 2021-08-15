Украинцы скоро станут получать две пенсии: подробности и размеры выплат

Представители Министерства социальной политики раскрыли небольшой секрет, который поможет украинским пенсионерам получать по две солидные пенсии. Речь идет о солидарной и накопительной выплатах которые станут доступны уже скоро.





Чего ждать украинцам

Данный «лайфхак» представители ведомства разместили на официальных страницах в социальных сетях. Согласно плану развития финансовой отрасли Украины, в 2023-2024 годах все украинцы будут доступны сразу две пенсии:

солидарная;

накопительная.

Солидарные выплаты пенсионеры получают уже сейчас, накопительная система скоро заработает. Она будет работать по принципу предоставления страховых взносов в специальный бюджет – достаточно откладывать по 4% от заработной платы, чтобы к моменту выхода на пенсию получить помощь размером в 3117 гривен. Если добавить к этому стандартную (солидарную) пенсию, то получится минимальный доход в 6740 гривен.

Однако на данный момент вопрос с пенсией в Украине остается открытым – множество людей трудятся на неофициальной работе, что делает их уязвимыми в старости, ведь для получения минимальной солидарной пенсии нужно иметь 15 лет трудового стажа. Эксперты Минсоцполитики подсчитали, что на данный момент до порогового возраста приближаются более 500000 украинцев, которые не имеют достаточного стажа для получения любого пособия. Эксперты считают, что накопительная система покажет свою эффективность, что заставит практически всех украинцев перейти на официальные работы, чтобы откладывать деньги на свою старость.