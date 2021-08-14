Украинцев заставят самостоятельно откладывать себе на пенсию

Как сообщила Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, уже в ближайшее время может быть введена новая система пенсий — накопительная, похожая на ту, что делает в некоторых западных странах. Когда же украинцев заставлять откладывать себе на пенсию самостоятельно?





Будет ли введена накопительная пенсия в нашей стране?

По словам Марины Лазебной, накопительная пенсия может быть введена, как только будет готова законодательная база для нее. Так, если Верховная рада проголосует за соответствующий закон в текущем году, то уже к 2023-2024 годам система может заработать полноценно.

После того, как любой закон принимается, некоторое время уходит на разработку необходимых подзаконных актов. Если в этом году будет принят закон, то уже в 2024 году поступят первые взносы. Они также могут поступить на счета всех работающих в Украине людей уже в ближайшие годы.

Как сообщает Марина Лазебная, для некоторых людей, например, наемных работников, переход на накопительную пенсию может быть обязательным, а для всех остальных — добровольным. Такая пенсия отличается от солидарной тем, что является более предсказуемой, так как человек может всегда узнать, сколько у него денег и сколько можно еще положить. Также это может быть спасением для людей, которые не могут набрать 15 лет стажа, требующегося для выхода на пенсию.

Как мы писали ранее, украинцы получат право передавать пенсии по наследству. В соответствии с новым законодательством, пожизненная пенсия, по сути, является договором страхования, которое пенсионер заключает со страховой компанией. Существует несколько видов таких договоров. Например, в случае с пожизненной пенсией супругов, пенсия начисляется одновременно мужу и жене. При условии достижения пенсионного возраста, если один из супругов умирает, то второй получает все права на получение его пенсии. Выплаты будут осуществляться ежемесячно всю жизнь.