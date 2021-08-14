Українців примусять самостійно відкладати собі на пенсію

Як повідомила Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, вже найближчим часом може бути введена нова система пенсій – накопичувальна, схожа на ту, що працює в деяких західних країнах. Коли ж українців змусять відкладати собі на пенсію самостійно?





Чи буде введена накопичувальна пенсія в нашій країні?

За словами Марини Лазебної, накопичувальна пенсія може бути введена, як тільки буде готова законодавча база для неї. Так, якщо Верховна Рада проголосує за відповідний закон у поточному році, то вже до 2023-2024 років система може запрацювати повноцінно.

Після того, як будь-який закон приймається, деякий час йде на розробку необхідних підзаконних актів. Якщо в цьому році буде прийнятий закон, то вже в 2024 році надійдуть перші внески. Вони також можуть надійти на рахунки всіх працюючих в Україні людей вже в найближчі роки.

Як повідомляє Марина Лазебна, для деяких людей, наприклад, найманих працівників, перехід на накопичувальну пенсію може бути обов’язковим, а для всіх інших – добровільним. Така пенсія відрізняється від солідарної тим, що є більш передбачуваною, так як людина може завжди дізнатися, скільки у неї грошей і скільки можна ще покласти. Також це може бути порятунком для людей, які не можуть набрати 15 років стажу, потрібного для виходу на пенсію.

Як ми писали раніше, українці отримають право передавати пенсії у спадок. Відповідно до нового законодавства, довічна пенсія, по суті, є договором страхування, який пенсіонер укладає зі страховою компанією. Існує кілька видів таких договорів. Наприклад, у випадку з довічною пенсією подружжя, пенсія нараховується одночасно чоловікові і дружині. За умови досягнення пенсійного віку, якщо один з подружжя помирає, то другий отримує всі права на отримання його пенсії. Виплати будуть здійснюватися щомісяця протягом всього життя.