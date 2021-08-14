Ці категорії українців в захваті: вони отримають фінансову допомогу до Дня Незалежності

Як повідомляють джерела, в честь тридцятиріччя нашої країни деякі категорії українців отримають матеріальну допомогу в розмірі декількох сотень гривень. Які ж це категорії людей?





Хто може розраховувати на матеріальну підтримку

Нещодавно вийшло розпорядження київської міської влади номер 1731. Воно встановлює, які українці і за яких обставин можуть отримати фінансову допомогу. Слід зазначити, що стосується це тільки жителів столиці.

Зокрема, виплати в розмірі семисот гривень залишаються несплаченими українським сім’ям, у яких є люди, що постраждали чи загинули під час Революції Гідності або в зоні АТО, а також сім’ям загиблих волонтерів і добровольців.

Також виплати належать тим сім’ям столиці, які доглядають за інвалідами. Вони отримають фінансову допомогу від уряду Києва в розмірі двохсот п’ятдесяти гривень. Нарешті, на гроші можуть також розраховувати і непрацюючі пенсіонери, а також ще кілька категорій жителів. Всього на допомогу можуть розраховувати шість категорій населення.

Також уряд попереджає, що протягом двох днів на всій території нашої столиці буде обмежено рух транспорту. Справа в тому, що канал «1 + 1» буде проводити зйомки в честь тридцятирічного ювілею нашої країни. Повідомляється, що проводитися ці зйомки будуть з двадцять третього по двадцять п’яте серпня до восьмої години вечора включно. Обмеження торкнуться кількох вулиць столиці нашої країни.

Тим, хто не живе в Києві, не варто засмучуватися. Підвищення виплат отримають всі без винятку, кому вони належать. Як повідомила прес-служба Пенсійного фонду України, пенсіонери, чий вік становить від сімдесяти п’яти до вісімдесяти років, з першого жовтня отримають значні виплати, розмір яких може становити до чотирьохсот гривень, а мінімальний розмір пенсії, яку можуть отримувати українці, буде встановлений в дві з половиною тисячі гривень. Також відбудеться підвищення мінімальної пенсії. Уже з першого грудня вона зросте на вісімдесят гривень, тобто замість 1854 гривень вона складе 1934.