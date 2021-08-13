Недавно ПриватБанк сообщил об изменении, которое затронет каждого клиента банка, который является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП). Каким же будет данное изменение, и чего ожидать украинцам?





Какими будут изменения

Изменения, объявленные банком, затронут в первую очередь приложение «Приват24 для бизнеса». Оно, в частности, теперь позволяет получать справки о задолженности в других банках, а не только в ПриватБанке. Для этого нужно перейти в пункт «Документы корпоративного клиента» в меню «Учет и расчеты», а потом нажать кнопку «Документы для получения финансирования», после чего выбрать «Справку о наличии или отсутствии задолженности в других банках» и нажать «Добавить документ».

Еще одна функция, добавленная в приложение «Приват24 для бизнеса», это возможность осуществления платежей в иностранной валюте между счетами ПриватБанка. Для этого создайте соответствующий платеж, выберите пункт «Валютные операции», а затем – «Создать внутренний платеж».

Также теперь любой клиент ПриватБанка может отслеживать свои платежи в иностранной валюте. Для этого в пункте «Валютные операции» необходимо нажать «SWIFT» или «Обмен», а потом выбрать пункт с историей. История ваших платежей всегда полезна, потому что позволяет вам вести учет собственных финансов для тех, кто работает с иностранными заказчиками или поставщиками.

С помощью обновленного мобильного приложения можно также очень быстро закрыть или, наоборот, открыть ФОП. Для этого следует открыть блок регулярных платежей через меню «Каталог услуг». Действующие и архивные договоры по таким регулярным платежам теперь будут находиться в меню «Платежи».

Наконец, вы можете в приложении для бизнеса посмотреть историю списаний платежей по договору, для чего необходимо выбрать платеж, который вас интересует, и на него нажать. Календарь платежей, которые вам еще предстоят, вы можете увидеть в меню «Регулярные платежи».