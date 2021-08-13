Українців потішили: очікується потрійне підвищення пенсій і заробітної плати

Нещодавно українців порадували новими ініціативами держави. Очікується триразове підвищення пенсій для декількох категорій громадян, яким вони належать по закону. Коли ж відбудеться це підвищення, і на які суми можна розраховувати? Давайте з’ясуємо це!





Підвищення пенсій в деталях

Як повідомила прес-служба Пенсійного фонду України, пенсіонери, чий вік становить від сімдесяти п’яти до вісімдесяти років, з першого жовтня отримають значні виплати, розмір яких може становити до чотирьохсот гривень, а мінімальний розмір пенсії, яку можуть отримувати українці, буде встановлений в дві з половиною тисячі гривень.

Також відбудеться підвищення мінімальної пенсії. Уже з першого грудня вона зросте на вісімдесят гривень, тобто замість 1854 гривень вона складе 1934. Відповідно виростуть також доплати і надбавки, які отримують пенсіонери та які розраховуються від мінімальної пенсії.

Крім пенсій, очікується також і підвищення заробітної плати. З першого грудня вона буде підвищена на п’ятсот гривень і складе шість з половиною тисяч, зараз мінімальний розмір заробітної плати в нашій країні становить шість тисяч гривень. Відповідно очікується і підвищення всіх виплат, які прив’язані до заробітної плати.

Відзначимо, що на даний момент головною проблемою пенсійної реформи є те, що далеко не всі українці зможуть вийти на пенсію відповідно до нових правил. Найбільше труднощів виникне у тих, хто працює неофіційно, і через це не отримає до моменту виходу на пенсію необхідних п’ятнадцяти років стажу. Проте, уряд працює над цим.

Нарешті, найближчим часом – вже до першого вересня, коли діти підуть до першого класу, багатодітні малозабезпечені сім’ї отримають по дві тисячі гривень на кожну дитину. Ця сума повинна бути витрачена на підготовку дітей до школи.