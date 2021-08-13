Нещодавно ПриватБанк повідомив про зміну, яка торкнеться кожного клієнта банку, який є фізичною особою-підприємцем (ФОП). Якою саме буде дана зміна, і чого чекати українцям?





Якими будуть зміни

Зміни, анонсовані банком, торкнуться в першу чергу додатка «Приват24 для бізнесу». Він, зокрема, тепер дозволяє отримувати довідки про заборгованість в інших банках, а не тільки в ПриватБанку. Для цього потрібно перейти в пункт «Документи корпоративного клієнта» в меню «Облік і розрахунки», а потім натиснути кнопку «Документи для отримання фінансування», після чого вибрати «Довідку про наявність або відсутність заборгованості в інших банках» і натиснути «Додати документ».

Ще одна функція, додана в додаток «Приват24 для бізнесу», це можливість здійснення платежів в іноземній валюті між рахунками ПриватБанку. Для цього створіть відповідний платіж, виберіть пункт «Валютні операції», а потім – «Створити внутрішній платіж».

Також тепер будь-який клієнт ПриватБанку може відстежувати свої платежі в іноземній валюті. Для цього в пункті «Валютні операції» необхідно натиснути «SWIFT» або «Обмін», а потім вибрати пункт з історією. Історія ваших платежів завжди корисна, тому що дозволяє вести облік власних фінансів для тих, хто працює з іноземними замовниками або постачальниками.

За допомогою оновленого мобільного додатка можна також дуже швидко закрити або, навпаки, відкрити ФОП. Для цього слід відкрити блок регулярних платежів через меню «Каталог послуг». Діючі та архівні договори з таких регулярних платежів тепер будуть перебувати в меню «Платежі».

Нарешті, ви можете в додатку для бізнесу подивитися історію списань платежів за договором, для чого необхідно вибрати платіж, який вас цікавить, і на нього натиснути. Календар платежів, які вас ще чекають, ви можете побачити в меню «Регулярні платежі».