Как цвет овощей влияет на их полезность: рассказывают врачи

Многие украинцы хотят питаться правильно, и это, несомненно, очень полезное и нужное желание. Однако представления о том, какие овощи полезны, у людей зачастую очень странные и основанные на недостоверных источниках, например, слухах или информации из желтой прессы. Для того, чтобы опровергнуть или подтвердить расхожие слухи о связи цвета овощей и фруктов и их полезности, мы приняли решение обратиться к настоящим экспертам — врачам. Каково же их мнение на этот счет?





Связь цвета и пользы: объясняет Комаровский

Как правило, стереотипы утверждают, что красные овощи полезны для иммунитета, оранжевые содержат самое большое количество витаминов, а фиолетовые связаны со зрением. Некоторые также добавляют, что овощи, фрукты и плоды лучше всего влияют на те органы, которые напоминают своей формой, например, орехи — на мозг. Многие ограничивают себя в еде, подбирая «палитру» правильных овощей.

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский сообщает, что эти стереотипы имеют под собой очень мало реальной основы. Сам по себе цвет означает только то, что овощ содержит какое-то вещество, которое этот цвет ему придает, однако не факт, что оно вообще будет как-то усваиваться человеческим организмом. Согласно мнению эксперта, важно разнообразие, и на одном только цвете или форме продукта режим питания основываться не может.

Самый известный врач в нашей стране приводит аналогию с художником, который рисует разными красками, и у него получается картина. Тем не менее, если он начнет рисовать только одним цветом, это, конечно, может показаться интересным, но быстро надоест, и ему захочется разнообразия. Точно так же обстоит ситуация и с питанием. Поэтому не стоит ограничивать себя или, наоборот, заставлять есть что-то, что вам не нравится — такая еда еще и плохо усвоится. Самое главное в еде — разнообразие!