Як колір овочів впливає на їх корисність: розповідають лікарі

Багато українців хочуть харчуватися правильно, і це, безсумнівно, дуже корисне і потрібне бажання. Однак уявлення про те, які овочі корисні, у людей часто дуже дивні та засновані на недостовірних джерелах, наприклад, чутках або інформації з жовтої преси. Для того, щоб спростувати або підтвердити розхожі чутки про зв’язок кольору овочів і фруктів та їхньої корисності, ми прийняли рішення звернутися до справжніх експертів – лікарів. Яка ж їхня думка з цього приводу?





Зв’язок кольору та корисності: пояснює Комаровський

Як правило, стереотипи стверджують, що червоні овочі корисні для імунітету, помаранчеві містять найбільшу кількість вітамінів, а фіолетові пов’язані із зором. Деякі також додають, що овочі, фрукти і плоди найкраще впливають на ті органи, які нагадують своєю формою, наприклад, горіхи – на мозок. Багато хто обмежує себе в їжі, підбираючи «палітру» правильних овочів.

Відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський повідомляє, що ці стереотипи мають під собою дуже мало реальної основи. Сам по собі колір означає тільки те, що овоч містить якусь речовину, яка цей колір йому надає, однак не факт, що вона взагалі буде якось засвоюватися людським організмом. Згідно з думкою експерта, важлива різноманітність, і на одному тільки кольорі або формі продукту режим харчування ґрунтуватися не може.

Найвідоміший лікар в нашій країні призводить аналогію із художником, який малює різними фарбами, і у нього виходить картина. Проте, якщо він почне малювати тільки одним кольором, це, звичайно, може здатися цікавим, але швидко набридне, і йому захочеться різноманітності. Точно так само виглядає ситуація і з харчуванням. Тому не варто обмежувати себе або, навпаки, примушувати їсти щось, що вам не подобається – така їжа ще й погано засвоїться. Найголовніше в їжі – різноманітність!