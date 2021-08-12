Нові виплати для українських пенсіонерів: тепер для найбільш “юних”

Нещодавно уряд нашої країни прийняв рішення трохи порадувати пенсіонерів, принаймні, найбільш «юних» серед них – ті, чий вік не перевищує сімдесят п’ять років. Для них передбачені нові виплати. Коли ж їх можна буде отримати, і який у них буде розмір?





Все, що відомо про нові виплати

Згідно з рішенням уряду України, розмір додаткових виплат пенсіонерам складе триста гривень. Нараховуватися вони почнуть з першого жовтня 2022 року. Під них потрапляють ті пенсіонери, чий вік становить від сімдесяти до сімдесяти п’яти років. Про це йдеться у відповідному документі, оприлюдненому порівняно недавно.

Розмір цих виплат не буде встановленим раз і назавжди – їх збираються індексувати, і, отже, вони будуть поступово збільшуватися, щоб встигати за темпами інфляції. Також відомо, що в грудні цього року відбудеться ще одне підвищення пенсій для певних категорій осіб, які їх отримують.

Уряд запевняє, що пам’ятає також і про інші соціальні виплати, наприклад, для багатодітних малозабезпечених сімей. Їх розмір також буде поступово збільшуватися. Точні цифри поки що ніхто не назвав, проте вже відомо, що різним категоріям будуть платити по-різному. На даний момент відомо тільки, що до першого вересня, коли діти підуть до першого класу, багатодітні малозабезпечені сім’ї отримають по дві тисячі гривень на кожну дитину.

Багато людей вже навчені гірким досвідом, і можуть побоюватися, що виплати буде складно оформити, однак уряд заспокоює українців. Гроші на банківські картки цих сімей будуть нараховані автоматично, не потрібно оформлювати жодні додаткові документи. Передбачені також виплати для ліквідаторів та інвалідів Чорнобиля.

Чергове підвищення пенсій і соціальних виплат для незахищених верств населення очікується також і в наступному році. Його розмір поки що невідомий, і, швидше за все, буде залежати від бюджетних надходжень та інфляції.