В Украине мобильные номера привяжут к паспортам и идентифицируют

Украинские парламентарии вынесли на рассмотрение новую инициативу касательно идентификации мобильных абонентов. В законопроекте предлагается внести коррективы в закон об электронных коммуникациях, путем внедрения обязательной привязки мобильных номеров к личным данным граждан. Таким образом отечественных абонентов удастся обезопасить от телефонного мошенничества.





Разработку закона взял на себя профильный комитет ВРУ, специализирующийся на цифровой трансформации. Согласно первоначальной версии документа, каждый пользователь услуг сотовой связи должен пройти процедуру идентификации в своего телеком-оператора.

Члены комитета отметили, что такая регистрация в какой-то степени является обычной формальностью. Ведь большая часть номеров украинцев уже привязана к их данным через пользование банковскими услугами. Однако официальная идентификация все же необходима. Она поможет закрыть «дыры» в базах данных номеров и обезопасит граждан от киберпреступников.

«Проект закона направлен прежде всего на повышение уровня нацбезопасности и будет стоять на страже интересов украинских граждан. Меж тем он также защитит права пользователей услугами связи путем предотвращения киберпреступлений и мобильных афер», – утверждают авторы законопроекта.

Если изменения в упомянутый закон примут в Раде, все украинские абоненты будут вынуждены заключить соглашение с оператором или пройти процедуру идентификации до 1 января 2025 года. В случае невыполнения предписаний закона, им грозит отключение от сети.

Сейчас указанный законопроект все еще находится на стадии рассмотрения. Свои предложения и коррективы к нему граждане могут подавать до 21 августа 2021 года.

Напомним, что базовый закон №1089-IX об электронных коммуникациях, в который депутаты собственно и хотят внести изменения, должен вступить в силу уже 1 января следующего года. Актуальная же инициатива идентификации номеров является уже не первой со стороны профильного комитета. Ранее парламентарии пытались внести в документ коррективы относительно регистрации всех телефонов в IMEI-базе, которая является международным хранилищем кодов мобильного оборудования.