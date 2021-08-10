Новини

Украинцы будут платить по-новому: тариф на электричество пересчитают

Какой станет стоимость света для населения?

11.08.2021
1 хвилина на прочитання

После долгих раздумий и обсуждений в Кабмине в конце концов выбрали основную модель, согласно которой будут формироваться тарифы для населения. Итак, чиновники приняли решение не повышать стоимость энергоресурса, а наоборот – снизить ее. Сейчас тарифная ставка, которая фигурирует в проекте постановления, соответствует 1,44 грн за киловатт, что на 24 коп. меньше, чем актуальна цена.


Почему Кабмин все же решил снизить тариф?

Ведущие енергоексперты страны видят в удешевлении электричества для населения в первую очередь политический ход. Ведь низкие цены на комуслуги – это одно из предвыборных обещаний гаранта Владимира Зеленского.

Новини по темі

Таким образом от предложенного ранее варианта разделения населения на группы потребления правительству пришлось отказаться. Данная модель значительно увеличила бы суммы в платежках большинства граждан, и могла вызвать резкое падение популярности политиков у власти.

За чей счет удастся снизить тариф?

Учитывая сложную ситуацию на энергорынке Украины и несоответствие тарифов актуальной цене электроэнергии, запланированное удешевления ресурса выглядит по меньшей мере странно. Но чиновники нашли способ компенсировать разницу между тарифом для населения и рыночной ценой электричества. Сделать это решено за деньги облэнерго, предназначенные на капитальные ремонты электросетей.

Однако за снижение тарифов «поплатятся» не только облэнерго, но и государственные энергетические компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Оба предприятия будут обязаны «сдавать» электричество для населения за смешные деньги. В частности «Укргидроэнерго» будет продавать ресурс по цене 1 коп. за киловатт, а «Энергоатом» – 15 коп. за киловатт соответственно.

К указанной цене добавят также стоимость доставки ресурса в дома граждан. Фактически конечная цена будет отличаться и зависеть от удаленности региона. Например, для Киева – это будет 2 грн, а для Луганска – 4 грн. Именно разницу между этой ценой и объявленным тарифом 1,44 грн и будут покрывать облэнерго.

Надолго ли снизят тариф?

Сейчас в законопроекте указан срок действия нового тарифа до 30 апреля следующего года. А дальше цена вполне может снова поползти вверх, ведь с давлением рынка справиться будет нелегко. К тому же 1 января 2022 года поднимут минимальную зарплату, которая станет своеобразным обоснованием для очередного повышения коммуналки.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


11.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Названо знаки зодіаку, для яких кінець місяця буде неймовірним

11.08.2021

Названы знаки зодиака, для которых конец месяца будет невероятным

11.08.2021

Знайдена ​​рідкісна копійка, за яку легко можна отримати більше 10 тисяч гривень

10.08.2021

«ПриватБанк» масово закриває банківські відділення

10.08.2021
Back to top button