Украинцы будут платить по-новому: тариф на электричество пересчитают

После долгих раздумий и обсуждений в Кабмине в конце концов выбрали основную модель, согласно которой будут формироваться тарифы для населения. Итак, чиновники приняли решение не повышать стоимость энергоресурса, а наоборот – снизить ее. Сейчас тарифная ставка, которая фигурирует в проекте постановления, соответствует 1,44 грн за киловатт, что на 24 коп. меньше, чем актуальна цена.





Почему Кабмин все же решил снизить тариф?

Ведущие енергоексперты страны видят в удешевлении электричества для населения в первую очередь политический ход. Ведь низкие цены на комуслуги – это одно из предвыборных обещаний гаранта Владимира Зеленского.

Таким образом от предложенного ранее варианта разделения населения на группы потребления правительству пришлось отказаться. Данная модель значительно увеличила бы суммы в платежках большинства граждан, и могла вызвать резкое падение популярности политиков у власти.

За чей счет удастся снизить тариф?

Учитывая сложную ситуацию на энергорынке Украины и несоответствие тарифов актуальной цене электроэнергии, запланированное удешевления ресурса выглядит по меньшей мере странно. Но чиновники нашли способ компенсировать разницу между тарифом для населения и рыночной ценой электричества. Сделать это решено за деньги облэнерго, предназначенные на капитальные ремонты электросетей.

Однако за снижение тарифов «поплатятся» не только облэнерго, но и государственные энергетические компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Оба предприятия будут обязаны «сдавать» электричество для населения за смешные деньги. В частности «Укргидроэнерго» будет продавать ресурс по цене 1 коп. за киловатт, а «Энергоатом» – 15 коп. за киловатт соответственно.

К указанной цене добавят также стоимость доставки ресурса в дома граждан. Фактически конечная цена будет отличаться и зависеть от удаленности региона. Например, для Киева – это будет 2 грн, а для Луганска – 4 грн. Именно разницу между этой ценой и объявленным тарифом 1,44 грн и будут покрывать облэнерго.

Надолго ли снизят тариф?

Сейчас в законопроекте указан срок действия нового тарифа до 30 апреля следующего года. А дальше цена вполне может снова поползти вверх, ведь с давлением рынка справиться будет нелегко. К тому же 1 января 2022 года поднимут минимальную зарплату, которая станет своеобразным обоснованием для очередного повышения коммуналки.