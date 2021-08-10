Знайдена ​​рідкісна копійка, за яку легко можна отримати більше 10 тисяч гривень

Всупереч стереотипам, не тільки старовинні монети можуть коштувати дуже дорого. Нумізмати часом готові віддати великі суми навіть за деякі сучасні копійки, про що свідчать, наприклад, дані сайту Violity. Вивчаючи його, ми дізналися, що є українські монети, за які можна отримати десять тисяч гривень і навіть більше!





Як виглядають найдорожчі українські монети

Існують українські сучасні копійки, які колекціонери готові придбати за суму, яка значно перевищує номінал. Так, п’ятнадцять копійок випуску 1992 року готові купити за двадцять одну тисячу гривень. Десять копійок того ж року випуску було продано за дванадцять з половиною тисяч гривень. Втім, це не зовсім звичайні копійки.

15 копійок 1992 року виготовлені з магнітної сталі, покритої латунню, і виділяються наявністю чотирьох «ягідок» і особливим отвором. Це одна з перших монет незалежної України. Що стосується десяти копійок зразка 1992 року, то вони виготовлені нестандартною заготівлею – двома молоточками що билися один об інший, які і надали копійці її унікальну форму.

Втім, далеко не тільки за ці монети нумізмати готові платити досить великі гроші. Як правило, цінуються ті гроші, які виготовлені з рідкісного матеріалу, викарбувані з якої-небудь нагоди або ж просто несуть на собі нестандартний виробничий брак. Так, за десять копійок зразка 2008 року, що несуть своєрідний брак, колекціонери на crafta.ua готові заплатити двісті п’ятдесят тисяч гривень. Це, мабуть, найдорожча українська копійка.

Цікаво, що колекціонери часом готові купити навіть фальшиві гроші. Так, фальшиві п’ятдесят копійок можуть бути продані за тисячу або дві тисячі гривень. Це пояснюється тим, що монети підробляють дуже рідко, тому що така фальсифікація не окупається. Здається, «автори» даної копійки діяли виключно з любові до мистецтва.