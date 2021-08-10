«ПриватБанк» масово закриває банківські відділення

Як ми писали кілька місяців тому, в Україні тривають масові закриття банківських відділень. За минулий час ситуація ніяк не змінилася. Банки як і раніше продовжують закривати свої відділення, причому часом навіть єдині в окремих населених пунктах. Особливо багато відділень закрив ПриватБанк.





Які банки закривають відділення

Як ми вже говорили, лідером по закриттю відділень є ПриватБанк. На даний момент він закрив сто сорок три відділення, скоротивши, таким чином, їхню кількість до 1574. На другому місці інший великий державний банк – Ощадбанк, який ліквідував дев’яносто чотири відділення, і у нього залишилося всього 1743. Менші банки теж закривають свої відділення. Наприклад, «Альфа-Банк» закрив п’ятнадцять відділень, Укрсиббанк – дванадцять, Укргазбанк – сім.

У свою чергу, деякі банки, навпаки, відкривають відділення в різних регіонах нашої країни. Наприклад, ПУМБ відкрив дванадцять відділень, і тепер їх у нього стало двісті тридцять шість. Сім відділень відкрив Перший інвестиційний банк, на даний момент у нього їх тридцять три. Нарешті, чотири відділення відкрив Укрбудінвестбанк, зараз у нього п’ятдесят два відділення.

Станом на даний момент найбільше відділень у Ощадбанку, на другому місці – ПриватБанк. Також до п’ятірки лідерів за кількістю відділень входять Райффайзен банк Аваль, у якого триста дев’яносто шість відділень, Укргазбанк з двомастами шістдесятьма дев’ятьма і Укрсиббанк з двомастами шістдесятьма.

Всього на даний момент в Україні залишилося не більше семи тисяч відділень різних банків. Причини закриття прості – в першу чергу, це діджиталізація банківської галузі, все менше людей дійсно користуються послугами відділень. У той же час, багато хто, особливо пенсіонери, вважають за краще як і раніше відвідувати відділення особисто, і саме ця категорія населення найбільше страждає від закриття відділень.